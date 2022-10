Przebudowa Trybunału Koronnego. Pieniędzy ma wystarczyć

Dziwne rzeczy na ulicach Chełma. Prezydent powoła komisję ds. absurdów

Słup na środku ścieżki rowerowej, błędy w ustawieniu znaków drogowych czy oznakowaniu to niektóre z uwag, jakie w ostatnim czasie do magistratu kierują mieszkańcy Chełma. Teraz takimi sygnałami ma się zająć komisja do spraw absurdów. Znajdą się w niej urzędnicy, radni i mieszkańcy.