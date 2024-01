Przedwojenny bank na sprzedaż. Udało się znaleźć kupca?

Jeszcze rok temu przy Krakowskim Przedmieściu 64 działał bank. Z początkiem kwietnia ubiegłego roku mieszczący się tu oddział został przeniesiony kilka kamienic dalej, do wyremontowanych pomieszczeń pod numerem 72. W sierpniu stara siedziba została wystawiona na sprzedaż.

Bank Pekao oczekiwał za nią co najmniej 8,5 mln zł netto. Pod koniec grudnia cena wywoławcza została obniżona o 280 tys. zł. W ostatnich dniach oferta zniknęła natomiast ze strony z przeznaczonymi do sprzedania nieruchomościami. Czy to znaczy, że udało się znaleźć kupca?

- Zniknięcie oferty ze strony banku oznacza, że aktualnie trwa postępowanie ofertowe. Jeżeli dojdzie do wyłonienia oferenta, który zgodnie ze statutem, uzyska akceptację organów banku, to nieruchomość zostanie jemu sprzedana. Jeśli nie zostanie wyłoniony oferent lub do transakcji nie dojdzie, wówczas nieruchomość wróci do ekspozycji na stronie banku i w branżowych portalach internetowych – czytamy w odpowiedzi, jaką na nasze pytanie przesłał Departament Komunikacji Korporacyjnej Banku Pekao SA.

Chodzi o działkę o powierzchni prawie 1,5 tys. mkw., zabudowanej dwoma obiektami. To widoczny z ulicy dwukondygnacyjny budynek biurowo-usługowy i dobudowana do niego od strony podwórka oficyna pełniąca funkcję mieszkalno-usługową. Ich łączna powierzchnia wynosi prawie 2 tys. mkw. Gmach od strony ulicy powstał w 1934 roku z myślą o Banku Gospodarstwa Krajowego. Zaprojektowało go trzech architektów: Jerzy Pańkowski, Bohdan Lachert i pochodzący z Lublina Józef Szanajca.

Budynek przy Krakowskim Przedmieściu 64 jest jedną z kilkunastu nieruchomości w całym kraju, jakich pozbywa się Bank Pekao. Na tej liście są także inne dawne placówki z naszego regionu. Co najmniej 2 mln 50 tys. zł trzeba zapłacić za trzypiętrową kamienicę przy pl. Wolności 23 w Białej Podlaskiej. Minimum 1 mln 750 tys. zł kosztuje ponad 860-metrowy lokal w budynku biurowo-usługowym przy ul. Zimowej 5 na lubelskich Bronowicach. Z kolei 350 tys. zł to cena wywoławcza za 200 mkw. na parterze wieżowca przy ul. Staszica 1 w Łęcznej.