Lublin: Przyjmujesz uchodźców z Ukrainy? Mieszkańcy tej spółdzielni zapłacą mniejszy czynsz

– Taką decyzję podjęła rada nadzorcza spółdzielni – mówi Janusz Szacoń, prezes Motoru. – Wychodzimy z założenia, że w obliczu obecnej sytuacji w Ukrainie każda instytucja i urząd powinny zrobić wszystko, co w ich mocy. Nasz spółdzielnia również wpisuje się w ten nurt.

Marcowa decyzja mówi o zwolnieniu z części opat eksploatacyjnych mieszkańców, którzy udostępniają swoje mieszkania w części lub całości uchodźcom z Ukrainy. Są to opłaty wynikające z kosztów ogólnego zarządzania i eksploatacji. Mieszkańcy mogą liczyć na ulgę w wysokości 1,5-2 zł od metra kwadratowego, co przy standardowym mieszkaniu o powierzchni 60 mkw. daje od 90 do 120 zł bonusu. Ulga będzie obowiązywać przez dwa miesiące, jednak spółdzielnia nie wyklucza dalszych kroków.

– Będziemy monitorować sytuację na bieżąco. Jeśli będzie taka potrzeba, rada nadzorcza widzi możliwość przedłużenia uchwały na kolejny okres – zaznacza prezes Szacoń.

Niedobór w kasie Motoru spowodowany ulgą ma być pokryty z dodatkowego przychodu spółdzielni. – Koszty będą finansowane z wpłat odsetek od dłużników. Jest to dodatkowy przychód spółdzielni. Osobom, które nie płacą regularnie czynszu, są naliczane odsetki karne, dlatego zdecydowaliśmy, że z tej puli sfinansujemy powstały niedobór – tłumaczy prezes.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z ulgi powinny złożyć oświadczenie we właściwej administracji osiedla lub biurze zarządu. Dodatkowo, należy okazać do wglądu co najmniej jeden paszport obywatela Ukrainy lub inny dokument potwierdzający przekroczenie granicy. – Do dzisiaj wpłynęło do nas pięć takich podań. Trzy z nich otrzymaliśmy jeszcze przed zatwierdzeniem uchwały, co między innymi miało wpływ na naszą decyzję – tłumaczy Szacoń.

Prezes zwraca uwagę, że rachunki osób udostępniających swoje mieszkania uchodźcom z pewnością wzrosły. Zaznacza jednak, że dla pozostałych kosztów takich jak woda, energia elektryczna, c.o., czy podatek od nieruchomości spółdzielnia jest jedynie inkasentem, dlatego nie może stosować ulgi w tych opłatach.