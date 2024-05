Pszczółka od niedawna ma nową prezes. Teraz szuka osoby do Zarządu

Przypomnijmy! Od niedawna Pszczółka ma nową prezes, a także Radę Nadzorczą. Po pięciomiesięcznej przerwie, z końcem kwietnia ponownie prezesem firmy została Katarzyna Lonc. W lubelskiej fabryce cukierków powołano także Radę Nadzorczą na nową V kadencję. W jej skład weszli: Magdalena Ozimkowska– Sarzała, Paweł Rzezak, Marcin Tęsny i Janusz Zalewski.

Teraz spółka szuka Członka Zarządu. Jakie wymagania stawiane są kandydatom? Osoba musi spełniać łącznie następujące warunki:

a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy, lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

d) spełnia inne niż wymienione w lit. a - c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,

e) korzysta z pełni praw publicznych,

f) posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

Pszczółka w ogłoszeniu informuje także o tym, kto nie może być kandydatem na stanowisko Członka Zarządu. Wystarczy, że spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej Spółki lub zakładowej organizacji związkowej spółki z Grupy Kapitałowej Krajowej Grupy Spożywczej S.A.,

e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Fabryki Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o.

Otwarcie zgłoszeń kandydatów nastąpi 3 czerwca. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, których zgłoszenia spełnią wymogi formalne zostaną przeprowadzone do 12 czerwca.