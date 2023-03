Już oficjalnie. Nowy dowódca lubelskich terytorialsów. Zdjęcia

W koszarach na Majdanku w Lublinie odbyło się przekazanie obowiązków dowódcy 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego, ps. „Zapora”. W trakcie uroczystego apelu czasowo pełniący obowiązki dowódcy 2 LBOT ppłk Sławomir Miazga przekazał sztandar brygady na ręce płk. Zbigniewa Krzyszczuka. Ppłk Miazga będzie kontynuować służbę na stanowisku, które wcześniej piastował, tj. jako zastępca dowódcy brygady.

- Przekazanie sztandaru to święto pułkownika Krzyszczuka, to jego dzień. Dzisiaj brygada to ponad 3100 żołnierzy, to rozpędzona jednostka realizująca od ponad 3 lata zdania operacyjne. Bycie dowódcą to wielkie wyzwanie, ale również obowiązek. Dlatego Zbyszek bądź dowódcą, bądź liderem. Niech za tobą idą żołnierskiej serca, a nie buty - powiedział podczas uroczystości generał Maciej Klisz, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej.

– W 2016 roku przybyłem do Lublina z pułkownikiem Tadeuszem Nastarowiczem, (pierwszy dowódca 2 LBOT –przyp. red) oraz z 6 żołnierzami, aby zacząć budować brygadę. Kiedy odchodziłem 4 lata później, brygada liczyła grubo ponad 3000 żołnierzy, 5 batalionów i samodzielne pododdziały. Kiedy tu przyjechałem 1 marca tego roku, nie znałem tylko dwóch ludzi – mówił podczas uroczystości płk Zbigniew Krzyszczuk. – Ja nie chcę maszerować za wami, przed wami czy obok. Ja chcę iść z wami. Wiem jaki zasób ludzki jest w tej brygadzie. Ja was znam, wiem jaki drzemie w was potencjał, Ten potencjał, który z sukcesami rozwijał poprzedni dowódca pułkownik Nastarowicz – zwrócił się do żołnierzy nowy dowódca lubelskich terytorialsów.

Pułkownik Krzyszczuk był przy narodzinach WOT w Lubelskiem. W latach 2016-2020 służył w 2 Lubelskiej Brygadzie OT na stanowisku zastępcy dowódcy brygady. Z dniem 1 marca br., decyzją wicepremiera, ministra obrony narodowej, Mariusza Błaszczaka, został wyznaczony na dowódcę 2 Lubelskiej Brygady OT.

Płk Zbigniew Krzyszczuk urodził się 17 października 1972 roku w Jarosławcu. W 1995 roku ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 3 Brygadzie Zmechanizowanej, a następnie kontynuował służbę wojskową w strukturach Dowództwa Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady oraz w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych.