Radna PiS długo bez pracy nie była. Ma nową fuchę

Magdalena Filipek-Sobczak w wyborach samorządowych w 2018 startowała do sejmiku województwa z listy Prawa i Sprawiedliwości. Zdobyła 9157 głosów, co było pierwszym wynikiem „pod kreską” i to właśnie jej przypadł w udziale mandat wygaszony po śmierci radnego Zdzisława Podkańskiego w lutym tego roku. Działaczka PiS zdecydowała się go przyjąć.

– Decyzja nie była łatwa, ale czułam, że nie mogę zawieść swoich wyborców. Startując w wyborach samorządowych chciałam zostać radną i nie mogłam postąpić inaczej – tłumaczyła nam tuż przed ślubowaniem, które złożyła 28 marca.

By objąć mandat Filipek-Sobczak zgodnie z przepisami musiała jednak zrezygnować z pracy w podległej marszałkowi województwa Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości, gdzie od września 2020 roku pełniła funkcję dyrektora. Na czas pełnienia funkcji radnej wzięła bezpłatny urlop.

Nowej posady nie szukała długo. Zaledwie kilka dni po zaprzysiężeniu została zastępcą dyrektora Departamentu Inwestycji w mającej siedzibę w Lublinie państwowej spółce PGE Dystrybucja. W nowym miejscu pracuje od 1 kwietnia.

Zapytaliśmy spółkę o kompetencje, jakie zdecydowały o powierzeniu radnej dyrektorskiego stanowiska. Wczoraj nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Sama zainteresowana nie chciała komentować swojego zatrudnienia tłumacząc, że nie jest do tego upoważniona.

Z oświadczenia majątkowego, jakie Magdalena Filipek-Sobczak opublikowała po objęciu mandatu radnej wynika, że przez niespełna trzy miesiące tego roku jako szefowa LAWP zarobiła nieco ponad 52 tys. zł brutto, co daje ok. 17,5 tys. zł miesięcznie. Działaczka może też liczyć na dodatkowe zarobki w radzie nadzorczej Opolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego (burmistrzem Opola Lubelskiego jest Sławomir Plis, szef tamtejszych struktur Prawa i Sprawiedliwości). W skali roku to ok. 10 tys. zł.