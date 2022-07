Rajmund przejeżdża przez ścianę ognia. Pokazy kaskaderskie w Lublinie [zdjęcia]

Podczas pierwszego z dwóch zaplanowanych w Lublinie pokazów kilkaset osób podziwiało wyczyny kaskaderów połączone z efektami świetlnymi z elementami pirotechnicznymi. Były popisy driftu przy ryku silników minimalnie tłumionym przez sportowe układy wydechowe i kłębach dymu spalonych opon, kontrolowane wypadki, a także przebijanie głową, osłoniętą na szczęście solidnym kaskiem płonącej ściany jadąc na masce BMW.

Dodatkową atrakcją moto show była możliwość przejazdu z kaskaderem Rajmundem na dwóch kołach.

Na wydarzeniu pojawił się jedyny w Polsce autorobot i najnowszy monster truck. Na zakończenie pokazu najmłodsi widzowie mogli przejechać się jednym z potężnych wehikułów.

Bilety będą do nabycia w kasie przy wejściu, czynnej od godziny 18. Koszt udziału w imprezie dla dzieci od 3 do 10 roku życia wynosi 30 zł, młodzież od 10 do 17 lat płaci 40 zł a dorośli 50 zł. Dzieci do 3 roku życia wchodzą gratis.