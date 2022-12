Ryzykowna operacja na dworcu. Kto naprawi błąd architektów?

0 A A

Budowa dworca miała się zakończyć w lipcu 2022 r., termin przesunięto na koniec lutego 2023 r. a wykonawca prosi o zmianę terminu na koniec grudnia 2023 r. (fot. Dominik Smaga)

W styczniu może się zacząć ryzykowna operacja na budowie dworca. W betonowej płycie, która jest dnem budynku i chroni go przed naporem wód gruntowych trzeba zrobić dwa spore wgłębienia, by naprawić błąd architektów. Trzeba to zrobić tak ostrożnie, aby budynek się nie rozszczelnił.

