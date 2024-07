Rekrutacja do szkół średnich. Gdzie jeszcze są wolne miejsca?

– W publicznych szkołach ponadpodstawowych na terenie Lublina przygotowano łącznie 4071 miejsc, w tym 2152 w liceach ogólnokształcących, 1254 w technikach i 665 w szkołach branżowych I stopnia. Po etapie kwalifikacji kandydatek i kandydatów do poszczególnych oddziałów zajętych jest 3777 miejsc – 1937 w liceach, 980 w technikach i 313 w szkołach branżowych I stopnia – informuje Monika Głazik z lubelskiego ratusza.

Do czwartku (18 lipca) do godziny 12, kandydaci do szkół średnich mają czas na potwierdzenie wyboru szkoły. Przyjęcie do szkoły kandydat potwierdza dostarczeniem do placówki oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe i wymagających zaświadczenia lekarskiego i/lub orzeczenia psychologa należy złożyć także te dokumenty. Brak dostarczenia dokumentów równoznaczny jest z rezygnacją z miejsca w szkole. Po zakończeniu etapu kwalifikacji w lubelskich szkołach jest jeszcze 198 wolnych miejsc w liceach ogólnokształcących, 245 w technikach i 335 w szkołach branżowych I stopnia.

– W tym roku szkolnym lubelskie podstawówki ukończyła mniejsza liczba uczennic i uczniów, a mimo to zgłosiła się większa liczba kandydatek i kandydatów niż zakładaliśmy planując rekrutację. To potwierdza, że szkoły w Lublinie cieszą się dobrą renomą. Po analizie wniosków, odpowiadając na oczekiwania młodzieży, wspólnie z dyrektorami szkół zwiększyliśmy liczbę miejsc w oddziałach, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, a uwarunkowania lokalowe i kadrowe na to pozwalały – mówi Mariusz Banach, zastępca prezydenta Lublina ds. Oświaty i Wychowania.

Lista szkół, które oferują jeszcze wolne miejsca dla uczniów:

VI Liceum Ogólnokształcące im. H. Kołłątaja;

VII Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej;

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Z. Nałkowskiej;

IX Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika (odział dwujęzyczny hiszp-ang-geo);

XIV Liceum Ogólnokształcące (ZSO-1);

XVI Liceum Ogólnokształcące (ZSEk);

XVIII Liceum Ogólnokształcące (ZSO-2);

XIX Liceum Ogólnokształcące (ZSO-5);

XXIV Liceum Ogólnokształcące (ZS-5);

XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru;

XXIX Liceum Ogólnokształcące im. C.C. mjra Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”;

Technikum Budowlane (ZSB) – technik technologii drzewnej;

Technikum Budowlano-Geodezyjne (PSBiG) – technik renowacji elementów architektury;

Technikum Terenów Zieleni (PSBiG) – technik architektury krajobrazu;

Technikum Chemiczne (ZSCHiPS) – technik technologii chemicznej;

Technikum Ekonomiczne (ZSEk) – technik hotelarstwa, technik organizacji turystyki;

Technikum Energetyczno-Informatyczne (ZSEn) – technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik elektronik;

Technikum Mechaniczne (LCKZiU) – technik mechanik, technik mechatronik, technik automatyk, technik spawalnictwa;

Technikum Przemysłu Spożywczego (ZSCHiPS) – technik technologii żywności;

Technikum Usługowo-Gospodarcze (ZSO-Wł) – technik przemysłu mody, technik fotografii i multimediów, technik stylista;

Branżowa Szkoła Budownictwa I stopnia nr 2 (PSBiG) – monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie;

Branżowa Szkoła Elektryczna I stopnia (ZSEn) – elektryk;

Branżowa Szkoła Gastronomiczna I stopnia (ZS-5) – kucharz;

Branżowa Szkoła Samochodowa I stopnia (ZSS) – mechanik pojazdów samochodowych;

Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia (ZSCHiPS) – piekarz, cukiernik;

Branżowa Szkoła Wielozawodowa I stopnia nr 1 (LCKZiU) – ogrodnik.

Listy osób przyjętych oraz nieprzyjętych do danej placówki udostępnione zostaną 19 lipca. Wtedy także rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca bez użycia systemu elektronicznego.