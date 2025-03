Stan techniczny basenu przy ulicy Rzeckiego w Lublinie budzi coraz większe obawy. Uczniowie, nauczyciele i mieszkańcy regularnie korzystający z obiektu zgłaszają potrzebę pilnej modernizacji. Bez niej obiekt może zostać zamknięty z powodu postępującej degradacji.

– Stan basenu wymaga pilnej interwencji – twierdzi Monika Orzechowska, radna miasta Lublin.

W swojej interpelacji zwróciła się do władz miasta o zabezpieczenie środków na dokumentację projektową, która jest niezbędna do rozpoczęcia remontu. Podkreśliła, że dalsze zwlekanie może doprowadzić do całkowitego wyłączenia obiektu z użytkowania.

W odpowiedzi zastępca prezydenta miasta Tomasz Fulara przyznał, że sprawa jest istotna, ale wskazał na ograniczenia budżetowe.

– Wpływy do budżetu są znacznie niższe przez odgórne zmiany podatkowe - wyjaśnił Fulara. Zaznaczył, że ostateczna decyzja o finansowaniu remontu zapadnie pod koniec roku, po uchwaleniu budżetu i ewentualnym pozyskaniu dodatkowych środków zewnętrznych.

Pieniądze na sam projekt mają się jednak znaleźć niedługo.

– Informuję, że na opracowanie dokumentacji projektowej zostanie złożony wniosek o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Miasta Lublin na 2025 rok – zapewnia Fulara.

W ostatnim czasie opozycyjni radni odnosili się do kwestii remontów m. in. właśnie basenów szkolnych, kiedy krytykowali ministra Nitrasa za jego programy finansowania, które zaprezentował w Lublinie.