Renta wdowia to nawet 5,6 tys. zł. W Lubelskiem wpłynęło już ponad 30 tys. wniosków

ZUS przyjmuje wnioski od początku stycznia. Do tej pory (21 marca) w skali kraju zgłoszenie złożyło 592 tys. osób. W samym województwie lubelskim – ponad 30 tys. seniorów. Większość z nich (90 procent) to kobiety. Spora grupa potencjalnie uprawnionych do renty wdowiej jeszcze nie dotarła do ZUS.

- Nie warto zwlekać do ostatniej chwili, czyli do lipca. W niektórych przypadkach konieczne są dodatkowe dokumenty, gdy senior miał do tej pory przyznane tylko jedno świadczenie albo wyjaśnienie błędów w złożonym przez klienta wniosku. Zgłoszenie można przesłać przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS, tradycyjną pocztą albo dostarczyć do placówki Zakładu- mówi Małgorzata Korba rzecznik lubelskiego ZUS.

Renta wdowia to możliwość łączenia wypłaty własnej emerytury lub renty razem z rentą rodzinną po zmarłym małżonku. Wybrane przez seniora świadczenie będzie wypłacane od lipca w całości, a drugie w 15 procentach. Pierwsze świadczenia będą wypłacane od 1 lipca 2025 r. Maksymalna kwota może wynieść ponad 5,6 tys. zł brutto

Jeżeli senior nie ma jeszcze przyznanej renty rodzinnej albo własnej emerytury, to powinien wystąpić o nie najpóźniej w dniu złożenia wniosku o tzw. rentę wdowią. Z łączenia wypłaty dwóch świadczeń skorzystają wdowy, które mają co najmniej 60 lat i wdowcy w wieku co najmniej 65 lat. Dodatkowo w dniu śmierci męża kobieta musiała mieć ukończone 55 lat, a mężczyzna w dniu śmierci żony – co najmniej 60 lat. Do dnia śmierci małżonka wnioskodawca musiał pozostawać z nim we wspólności małżeńskiej.

Zainteresowani mogą sprawdzić, czy mają prawo do tzw. renty wdowiej w ankiecie na stronie na zus.pl. A w specjalnym kalkulatorze – policzyć jej szacunkową wysokość.

27 marca tomaszowski ZUS organizuje dyżur telefoniczny. Będzie można zapytać o rentę wdowią w godzinach 10:00-12:00 pod numerem 84 664 44 68. Z kolei, 9 kwietnia podczas Puławskich Targów Pracy o świadczenie będzie można zapytać przy stoisku ZUS. Targi odbywają się w godz. 10:00-13:00 w Puławskim Ośrodku Kultury „Dom Chemika”.