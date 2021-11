Roboty krążą po Lublinie. Mateusz i Kasia mają dowieźć jedzenie

Na razie projekt jest testowany i udało się wykonać 10 udanych dostaw. – Reakcje są niesamowite, zwłaszcza u dzieci, które od razu chcą wejść na robota. Wiele osób, które widzą go na ulicy myli pojazd z psem – mówi Sergiusz Lebedyn z Delivery Couple, projektu który zaprezentował swoje roboty.

Na razie są dwa. Nazywają się Mateusz i Kasia. Czasami można je spotkać na ulicach Lublina, podczas testów. Tak było we wtorek, kiedy urządzenie jechało lubelskim deptakiem. – Robota nigdy nie widziałeś? – pytał kolegę jeden z mężczyzn mijających pojazd.

Ale do rzeczy. Te roboty to urządzenia do transportowania zamówień z restauracji i sklepów do klientów. Porusza się na kilku kołach, jest naszpikowany kamerami i może przewieźć ładunek o wadze 15 kilogramów.

– Będzie dostarczał zamówienie na odległość 5 km. Czas takiego przejazdu to około godziny. Obecnie robot działa na 3-kilometrowych trasach i zajmuje mu to 25-28 minut. Jest w stanie swobodnie poruszać się po drogach rowerowych. Może też pokonywać krawężniki – dodaje Lebedyn i dodaje, że prace nad tym projektem jeszcze trwają.

Na razie robot jest obsługiwany przez operatora, który steruje nim, siedząc przy komputerze. Za rok urządzenie ma być niemal w pełni autonomiczne. To oznacza, że samo wyznaczy trasę, oszacuje czas jej pokonania i będzie kontaktował się z klientem, sygnalizując np. że już się zbliża do miejsca odbioru. ­– Będzie autonomiczny w 90 procentach – zapowiada Lebedyn i tłumaczy, że robot sam pokona wyznaczoną trasę, ale operator będzie musiał wydać mu zgodę na np. przekroczenie przejścia dla pieszych.