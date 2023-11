Pichcą od dziecka. Na pierwszy ogień drożdżowe i pizza

„Kreacje Kulinarne” to projekt realizowany w ramach programu „Rodzina trzy plus”. Młodzi ludzie mają szansę poznać tajniki kuchni i wykonać samodzielnie dania pod okiem szefa kuchni, Marcina Szuleja. W warsztatach mogą uczestniczyć chętne dzieci, niezależnie od posiadanych umiejętności i poziomu wiedzy kulinarnej. W ramach programu „Rodzina trzy plus” miasto od 12 lat organizuje kreatywne konkursy i warsztaty.

- Tym razem tworząc projekt chcieliśmy dać łasuchom i niejadkom szansę spróbować swoich sił w kuchni. Często nasze dzieci uwielbiają podglądać nas jak robimy coś w kuchni i z zaciekawieniem przyglądają się procesom tworzenia potraw. W końcu to w najmłodszych latach chłoniemy oraz przyswajamy najwięcej wiedzy i to wtedy najczęściej poznajemy pasje, które zostają z nami na długie lata - mówi Sławomir Skowronek, dyrektor Wydziału Inicjatyw i Programów Społecznych Urzędu Miasta Lublin.

- Sobotnie warsztaty to była kulinarna przygoda pełna pozytywnych emocji, a także wyjątkowa okazja do odkrycia nowych smaków, poznania zapachów i eksperymentowania z naturalnymi składnikami używanymi na co dzień w kuchni. Dzieci uczyły się samodzielnie dobierać składniki, mieszać w odpowiednich proporcjach, zagniatać, wałkować, stwarzać smakowe kompozycje i dekorować. A wszystko to pod okiem szefa kuchni, z którym mali kucharze i małe kucharki wyczarowały pizzę, drożdżówki z konfiturą wiśniową oraz babki drożdżowe z kruszonką – wspomina Sławomir Skowronek.