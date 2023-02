Rusza budowa „Boisk na Piątkę”. Uczniowie z liceum w centrum Lublina będą grać już za pół roku

– Nowa infrastruktura sportowa dla V Liceum Ogólnokształcącego to realizacja projektu „Boiska na Piątkę”, na który zagłosowało ponad 4,5 tysiąca mieszkańców Lublina. To największy ogólnomiejski projekt VIII edycji Budżetu Obywatelskiego, który spotkał się z dużą aktywnością i zaangażowaniem w głosowaniu. Nowe obiekty będą służyły nie tylko społeczności szkolnej, ale wszystkim mieszkańcom tej części miasta – mówi Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina.

Budowę boisk poprzedzi rozbiórka istniejącej przy V LO dawnej infrastruktury.

W ramach inwestycji powstaną dwa boiska wielofunkcyjne: większe o wymiarach 40 m x 19,5 m oraz mniejsze o powierzchni 28 m x 12 m. Oba otrzymają nawierzchnię poliuretanową przepuszczalną dla wody.

Większe boisko będzie wyposażone w dwie bramki, mniejsze – w ruchome słupki do zawieszania siatki do gry w siatkówkę oraz dwie zewnętrzne konstrukcje do piłki koszykowej.

Przewidziano także urządzenie placu rekreacyjnego, m.in. do gry w bule o wymiarach 16 m x 7 m z nawierzchnią żwirową oraz siłowni zewnętrznej o powierzchni 155 m2 z nawierzchnią trawiastą. Do siłowni docelowo trafi 10 urządzeń do ćwiczeń.

Nastąpi również rozbudowa instalacji elektrycznej budynku V LO ze względu na budowę oświetlenia boisk oraz rozbudowa istniejącej instalacji monitoringu. Projekt uwzględnia także budowę wokół boisk piłkochwytów o wysokości 6 m z rozstawem słupów co 4,5 m, oświetlenia boisk latarniami parkowymi LED, monitoring oraz montaż wokół małej architektury – ławek, koszy na śmieci i tablicy informacyjnej.

Prace zrealizuje firma Solid-Stet Sp. z o.o. ze Szczecina, a koszt budowy boisk i całej infrastruktury to 1,14 mln zł.