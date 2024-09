141 pomysłów na miasto. Rusza głosowanie w budżecie obywatelskim

Przypomnijmy, w Lublinie projekty do BO dzielą się na te ogólnomiejskie i dzielnicowe. W sumie jest ich 141, a najwięcej jest tych, które mają poprawić bezpieczeństwo rowerzystów czy nawierzchnie chodników. Na te pomysły miasto przeznacza do 400 tys. zł. Dla projektów, które swoim zasięgiem obejmą więcej niż jedną dzielnicę i będą miały wpływ na życie wielu mieszkańców w całym mieście przeznaczono do miliona złotych na każdy.

Propozycje te zakładają inwestycje w parki, szkoły i kluczowe dla miasta ulice. Ogólnomiejskich projektów, które przeszły procedurę i zostaną poddane pod głosowanie jest 54. Większość z nich zakłada wydanie całkowitej dostępnej kwoty. Wybraliśmy więc kilka z nich i przedstawiamy ich założenia:

Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian – Projekt stanowi kontynuację kilku zrealizowanych projektów z poprzednich lat. Aktualny projekt zakłada: 1. Kontynuację remontu chodników na nabrzeżach. 2. Odnowa trybun przy wieży sędziowskiej na Marinie na miejsce wypoczynku. 3. Remont i wykonanie nowych przyłączy elektrycznych na Marinie, bez których utrudnione będzie działanie istniejących budynków oraz uniemożliwione jest uruchamianie nowych inicjatyw.

– Aby uatrakcyjnić to miejsce oraz zmobilizować mieszkańców Lublina do aktywnego spędzania czasu na łonie natury chcemy zaproponować budowę ścieżki w kierunku Filaretów. Dolina Czechówki – jako miejsce do aktywnego wypoczynku trasa spacerowo - biegowa dla aktywnych z torem przeszkód dla czworonogów. Potrzebne jest uporządkowanie terenu, stworzenie ścieżek spacerowych i biegowych, wyznaczenie miejsc na trawie na przykład do zajęć jogi na powietrzu, pikników. Na terenie doliny powinny znaleźć również elementy typu skatepark dla fanów jazdy na rolkach i deskorolkach oraz wrotkarzy, podobne do tych, które znajdują się w Parku Ludowym.

Wśród projektów ogólnomiejskich znajdują się też te, na których realizację nie trzeba będzie przeznaczać milionów i zakładają na przykład remonty obiektów użyteczności publicznej, remont altanki w Ogrodzie Saskim, zakup defibrylatorów przez miasto, dokończenie wcześniej rozpoczętych remontów w mieście czy sfinansowanie inwestycji przy szkołach i przedszkolach.

Pełną listę tych projektów można znaleźć na stronie internetowej miasta dotyczącej BO.

Jak głosować?

Aby oddać głos w formie elektronicznej należy wejść na stronę www.decyduje.lublin.eu/glosuj, zarejestrować się, zalogować a następnie oddać swoje głosy.

Aby zagłosować w wersji tradycyjnej, należy osobiście wrzucić kartę do urny w wyznaczonym punkcie.

- Prosimy nie przynosić zebranych wcześniej formularzy od innych osób. Nie będziemy ich przyjmować. Dla wygody punkty do głosowania zlokalizowane będą we wszystkich BOMach oraz filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej - przekazuje Ratusz.

Kartę można też samodzielnie wydrukować, wypełnić i przynieść do punktu. Karta do pobrania znajduje się tutaj.

Kartę do głosowania w formie tradycyjnej można dostarczyć do jednej z filii Miejskiej Biblioteki Publicznej, jednego z Biura Obsługi Mieszkańców lub Biuro Partycypacji Społecznej, Pałac Parysów ul. Gilasa 3, I piętro, pok. 107 i do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego (recepcja), ul. Krochmalna 13i.