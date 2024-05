Saga o Wrotkowskich się rozkręca. Borowy wyleciał z gniazda

Losy lubelskich sokołów śledzi praktycznie cały świat. Dzięki lubelskiemu gniazdu możemy dowiedzieć się o tym zagrożonym wyginięciem gatunku. Kiedy po wszystkich perypetiach wszyscy myśleli, że zapanował spokój, stało się inaczej.

W sobotę (25 maja) dwa z młodych sokołów zdobyły podest przed budką. Pierwszy był Borowy, tuż po nim odważyła się Chmielowa. Pisklęta ciekawe świata chodziły po podeście i zwiedziały swoje włości szykując się do opuszczenia gniazda.

Jednak w niedzielę nastąpił zwrot akcji. Borowy ciesząc się ładną pogodą został zaatakowany przez Czajnika - samca pojawiającego się w okolicach gniazda od śmierci Czarta.

- To co widzimy, wygląda na klasyczne odganiania intruza. Wychodzi na to, że Czajnik uznał młodego Borowego za konkurencje do samicy. To nie była "pomoc" tylko atak. Czajnik nie włączył się w odchowanie młodych, wiec nie było między nim a młodymi żadnej więzi. Potraktował Borowego jak obcego - napisała na swoim profilu Sokole Oko.