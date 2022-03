Skandaliczny wpis urzędnika z Lublina, doradcy Czarnka. Stryczek dla opozycji

Z autorem postu nie udało nam się w poniedziałek skontaktować, nie odbierał telefonu.

Marek Kuna od kwietnia ubiegłego roku jest doradcą społecznym Przemysława Czarnka (PiS). W jego mediach społecznościowych widać zresztą fascynację osobą ministra edukacji i nauki. Na swoim profilu na Twitterze ma wiele z nim wiele zdjęć, w tym jedno, które do niedawna pełniło role profilowego. Po tym, jak wokół wpisu zrobiło się głośno, Kuna zmienił je na obrazek przedstawiający flagę Polski i Ukrainy.

Co na to minister?

Czarnkowi wpis współpracownika się nie spodobał. – Nie aprobuję tego rodzaju debaty. Wiem, że pan Kuna zareagował i wytłumaczył, o co mu chodziło. Odbyłem z nim rozmowę, o dalszych konsekwencjach będziemy rozmawiać – mówi Dziennikowi minister.

Inaczej do sprawy podchodzi „etatowy” przełożony Kuny, który na co dzień jest rzecznikiem prasowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. – Byłbym skłonny to skomentować, gdyby ten wpis został zamieszczony w godzinach pracy, a autor podpisał się pod nim jako urzędnik. To była prywatna opinia wyrażona w prywatnym czasie – mówi nam Andrzej Pruszkowski, dyrektor WUP. I zaznacza, że kontrowersyjna wypowiedź zniknęła z Internetu. – W tej sytuacji nie mam się do czego odnosić – podsumowuje.