Słoneczny Wrotków tuż przed otwarciem. Będzie drożej niż rok temu. Nowe stawki

W tym sezonie za normalny bilet wstępu (ważny przez cały dzień) trzeba będzie zapłacić 35 zł, czyli aż o 14 zł więcej niż w poprzednim sezonie. Całodzienny bilet dla dzieci do lat 7 będzie kosztować 12 zł (rok temu było to 7 zł), a młodzież do lat 18 będzie musiała wydać 23 zł zamiast 14. Jedyne, co się nie zmienia, to to, że za dzieci do lat 3 nie trzeba będzie płacić.

Od poniedziałku do piątku od godziny 16 do zamknięcia obowiązywać ma promocja, w której dzieci do lat 7 będą płacić za bilet 8 zł, młodzież do lat 18 wyda 17 zł, a dorośli 25 zł.

Skąd aż takie podwyżki?

Zarządca ośrodka tłumaczy, że musiał podnieść opłaty za wstęp ze względu na dramatycznie rosnące koszty działalności.

– Dotychczasowy cennik obowiązywał od 2017 roku. W tym czasie kilkukrotnie wzrastała płaca minimalna, co ma bardzo duże przełożenie na koszty funkcjonowania ośrodka. Korzystamy z zewnętrznych usług sprzątania, ochrony oraz ratowników wodnych, a koszty tych trzech grup w bezpośredni sposób łączą się z płacą minimalną – mówi Miłosz Bednarczyk, rzecznik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, spółki zarządzającej Słonecznym Wrotkowem. – Do tego doszły w ostatnich miesiącach gigantyczne podwyżki cen energii, sięgające nawet 300 proc.

„Minimalna aktualizacja”

– Staraliśmy się tak się skalkulować koszty i możliwe przychody, żeby w jak najmniejszym stopniu obciążać naszych klientów tymi podwyżkami. W związku z tym zarząd MOSiR zdecydował o wprowadzeniu minimalnej aktualizacji cennika – dodaje Bednarczyk.

Łatwo wyliczyć, że ta „minimalna aktualizacja” jest podwyżką cen wejściówek o dwie trzecie. – Ale i tak Słoneczny Wrotków jest najtańszym kompleksem basenów w Polsce – podkreśla rzecznik, dzieląc cenę całodziennego przez osiem godzin (w lipcu jeszcze więcej) dostępności ośrodka. – To nieco ponad 4 zł za godzinę.

Szykują się do sezonu

Słoneczny Wrotków jest już niemal gotowy do otwarcia. – Wszystkie baseny zostały oczyszczone i napełnione wodą, odnowiliśmy łazienki, pomalowaliśmy podesty wokół basenów. Zostało jeszcze posprzątanie i zrobienie badań wody – wylicza Bednarczyk.

MOSiR zakłada, że ośrodek nad Zalewem Zemborzyckim zostanie otwarty już w najbliższą sobotę, o ile pozwoli na to pogoda. Jeżeli będzie zimno i deszczowo, otwieranie nie będzie mieć sensu.

W ładne czerwcowe weekendy (soboty i niedziele) kompleks basenów ma być czynny od godz. 11 do 19. A wraz z rozpoczęciem wakacji Słoneczny Wrotków ma być dostępny już we wszystkie dni tygodnia.

Zanosi się na nowości

Na tegoroczne lato zarządca Słonecznego Wrotkowa przygotował dwie nowości. Pierwszą z nich jest boisko do siatkówki plażowej utworzone obok basenów. Drugą jest zamknięty parking rowerowy dla osób przyjeżdżających na teren ośrodka. Ma pomieścić 20 jednośladów i będzie płatny. Stawka nie jest jeszcze znana.

Drożej w wypożyczalni

Biorąc jednoosobowy kajak na godzinę zapłacimy w tym roku 20 zł (było 15 zł), stawka za każde kolejne pół godziny to 5 zł (bez zmian), zaś wypożyczenie kajaku od razu na cały dzień kosztuje 45 zł (było 35 zł).

W przypadku kajaku dwuosobowego stawki są następujące: 30 zł za godzinę (było 20 zł), każde kolejne pół godziny 10 zł (bez zmian), 55 zł za cały dzień (było 45 zł).

Za wypożyczenie roweru górskiego będzie się płacić 20 zł za pierwszą godzinę, 8 zł za każde następne pół godziny, zaś całodzienne wypożyczenie będzie oznaczać wydatek 45 zł.

W tym sezonie, przynajmniej na razie, nie będzie można wypożyczać rowerów wodnych.