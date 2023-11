Ślubowali służyć obywatelom. Nowi funkcjonariusze oficjalnie wstąpili do policji

Kreska permanentna – poznaj cenne wskazówki, które zapewnią efektowny rezultat

Kreska permanentna to wybór kobiet, którym zależy na zbudowaniu mocnego, wyrazistego makijażu i to bez nadmiernego wysiłku i poświęcania temu sporo czasu. Wykonanie idealnej kreski to zadanie dla linergistki. W jaki sposób powinna się przygotować i przeprowadzić zabieg makijażu permanentnego, aby uzyskać optymalny efekt?