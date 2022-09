Smartforny, odkurzacz i kamera go-pro. Na co pieniądze wydają lubelscy posłowie

Posłowie oszczędzają za to na zamawianiu ekspertyz, opinii i tłumaczeń. Takie wydatki w swoich rozliczeniach wykazało tylko siedmioro posłów z naszego regionu. Pod tym względem brylowali politycy PiS: Sławomir Zawiślak (24,6 tys. zł), Przemysław Czarnek (prawie 22,4 tys. zł), Beata Strzałka (9,8 tys. zł) i Artur Soboń (6,7 tys. zł). Tuż za nimi uplasował się Jacek Czerniak z Nowej Lewicy. – Takie opinie są potrzebne w pracy poselskiej od strony merytorycznej. Dają nam fachową wiedzę, którą możemy wykorzystywać chociażby podczas rozmów z wyborcami na różne tematy – mówi nam Czerniak, choć najwyraźniej tego zdania nie podziela wielu jego kolegów z sejmowych ław.

Co istotne większość lubelskich parlamentarzystów nie wydaje wszystkich pieniędzy, jakie mają do dyspozycji na dany rok. Zaoszczędzone środki mogą wykorzystać w kolejnym, a najwięcej oszczędności ma w tej chwili Jarosław Sachajko – ponad 90 tys. zł. „Na zero” wyszła natomiast Marta Wcisło z Koalicji Obywatelskiej. – Prowadzę cztery biura, zatrudniam kilkoro pracowników i prawnika. Uczestniczę w wielu wydarzeniach i uroczystościach, co też generuje koszty. Nie korzystam z taksówek czy bezpłatnych przejazdów komunikacją publiczną, a i tak wydatki, które poniosłam w ubiegłym roku, były wyższe niż te w rozliczeniu. Cześć z nich pokryłam z własnej kieszeni – mówi posłanka z Lublina.

Elektronika i nie tylko

Ponad 2 tys. zł na minusie w swoim oświadczeniu wykazał Sławomir Skwarek. Poseł PiS w ubiegłym roku kupił do swojego biura sporo elektroniki. Na liście zakupów znalazło się: pięć telefonów o łącznej wartości ponad 13 tys. zł, laptop za 3,4 tys. zł, aparat cyfrowy za 2,8 tys. zł i kamera go-pro za 2 tys. zł. Jakub Kulesza z Konfederacji wydał natomiast prawie 13 tys. zł na trzy smartfony i ponad 6,6 tys. zł na przenośny komputer.

Tego typu sprzęty formalnie są własnością Kancelarii Sejmu, znajdującą się na wyposażeniu danego biura. Po zakończeniu kadencji posłowie będą mieli jednak możliwość ich wykupu na podstawie wyceny dokonanej przez specjalnie powołaną komisję. To efekt zmiany w przepisach, która ma zapobiec fali tajemniczych „zaginięć” poselskiego sprzętu.

Co jeszcze znajdziemy wśród wydatków? Przemysław Czarnek w ubiegłym roku zamontował w swoim biurze monitoring za 4,3 tys. zł. Było to kilka dni po tym, jak budynek, w którym mieści się jego punkt spotkań z wyborcami, został obrzucony przez nieznanych sprawców jajkami i pojemnikami z farbą. – Było to związane nie tylko z tym incydentem, ale też falą hejtu w internecie pod moim adresem. Chodziło przede wszystkim o bezpieczeństwo moich pracowników, bo ja większość czasu spędzam w Warszawie – tłumaczy Czarnek.

W rozliczeniach znajdziemy też inne, mniej oczywiste zakupy. Jerzy Bielecki (PiS) do swojego biura kupił m.in. chłodziarkę, a jego partyjny kolega Kazimierz Choma – odkurzacz. Z kolei inny poseł partii rządzącej Sylwester Tułajew w zestawieniu swoich wydatków obok wartego 4 tys. zł aparatu wymienił m.in. parasol za 70 zł.