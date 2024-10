Śmiertelny wypadek na strzelnicy. Jest akt oskarżenia dla właściciela i kierownika

Sprawa sięga 2020 roku, kiedy to pod koniec maja doszło do eksplozji prochu na jednej z radomskich strzelnic. W wyniku poparzeń zmarł jeden z pracowników ochrony, a trzy inne osoby zostały ranne. Śledztwo po wypadku prowadziła Prokuratura Okręgowa w Lublinie. Akt oskarżenia wobec Konrada G. – właściciela strzelnicy i jej kierownika Arkadiusza K. został skierowany do Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Radomiu. Sprawa czeka na wyznaczenie pierwszego terminu.

Prokurator oskarża mężczyzn o narażenie pokrzywdzonych na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz nieumyślne spowodowanie śmierci 40-letniego ochroniarza i obrażeń ciała u trzech innych osób.

Biegli wykazali szereg nieprawidłowości związanych z prowadzeniem strzelnicy. Jak się okazuje, jej właściciel nie uzyskał ekspertyzy stanu obiektu i nie wykonał wymaganych przeglądów technicznych. Poza tym nie przestrzegano zasad bezpieczeństwa, co doprowadziło do wybuchu i trudnego do okiełznania pożaru.

Oskarżeni nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Grozi im do 5 lat więzienia.