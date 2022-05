Lublin. Spór o festyn w miejscu zbrodni

Dmuchana zjeżdżalnia, konkurencje sportowe, konkursy z nagrodami, dmuchana arena walk i darmowy popcorn znalazły się wśród atrakcji festynu zapowiadanego na niedzielę przez Lubelską Ligę Gier Miejskich. Organizatorzy zapowiadają, że wydarzenie odbędzie się na górkach czechowskich.

– Czy pan prezydent ma czyste sumienie, że zezwala na to, by w tamtym miejscu odbywały się festyny dla dzieci, gry i zabawy – dopytywał na dzisiejszym posiedzeniu Rady Miasta radny Piotr Breś (klub PiS). Przypominał, że na górkach trwają poszukiwania prowadzone przez Instytut Pamięci Narodowej, który odnalazł szczątki zidentyfikowane wstępnie jako należące do dwóch osób.

Przypomnijmy, że w czasach II wojny światowej górki były miejscem masowych egzekucji będących zbrodniami popełnianymi przez Niemców.

– Ja odbieram to tak, że właściciel tych wysoczyzn na górkach czechowskich z premedytacją i uporem lansuje to, żeby zabudować te górki i każda rzecz ma temu sprzyjać, m.in. wywieranie presji poprzez te festyny – ocenił radny Stanisław Brzozowski (niezrzeszony).

– Została cofnięta zgoda na organizowanie tej imprezy – oznajmił w czwartek Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina. Zapewnił też, że miasto nie współfinansuje tego wydarzenia.

Czy organizatorzy mają inne miejsce na festyn? – Wydarzenie się odbędzie w miejscu wcześniej zaplanowanym – odpisał nam Jakub Gęca, prezes Lubelskiej Ligi Gier Miejskich. – O szczegółach poinformujemy w oświadczeniu po godz. 15.