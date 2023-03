Startują miliardy z UE dla lubelskiego. W pierwszym rzucie na szkolenia i na OSP

Choć formalnie wspomniane fundusze są przeznaczone na lata 2021 – 2027, to do tej pory nie zostały one uruchomione. Na przeszkodzie stało kilka spraw, jak negocjacje, ustalanie priorytetów, a także to, że przedstawiciele Komisji Europejskiej chcieli wiedzieć, czy przy podziale środków, nikt nie zostanie wykluczony. Skąd to pytanie? Urzędnicy UE mieli wątpliwości w związku z przyjmowanymi przez polskie samorządy tzw. uchwał anty-LGBT. Jesienią 2021 r. lubelski sejmik województwa wycofał się z takiego stanowiska, które zajął wiosną 2019 roku.

W końcu udało się urzędowi marszałkowskiemu uruchomić pierwsze nabory. – Dla pięciu ogłoszonych dzisiaj naborów przeznaczyliśmy kwotę ponad 533 mln zł dofinansowania z UE. W ramach dwóch naborów Beneficjenci będą wybierani w sposób konkurencyjny, zaś w trzech naborach niekonkurencyjnych, będą to zidentyfikowane wcześniej podmioty (Powiatowe Urzędy Pracy, Miejski Urząd Pracy w Lublinie, Państwowa Straż Pożarna, Bank Gospodarstwa Krajowego) – ogłasza Urząd Marszałkowski i dodaje, że o pieniądze mogą starać się także samorządu i mikro, małe i średnie firmy, instytucje nauki i edukacji oraz organizacje społeczne i związki wyznaniowe.

I tak, pierwsze działanie to wsparcie inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw. Mowa o wyposażeniu czy doposażeniu. W tym przypadku nabór prowadzi podlegająca marszałkowi województwa Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie. W puli znajduje się blisko 271,3 mln zł i trzeba pamiętać, że nie jest to dotacja, ale pożyczka.

Kolejne działanie dotyczy bezpieczeństwa ekologicznego, ale po pieniądze nie może sięgnąć każdy. To środki przeznaczone dla straży pożarnych. Zarówno tej zawodowej jak i OSP. Tym razem są dotacje, które w sumie mają wynieść 107,477 mln zł.

– Przedmiotowy nabór dotyczy projektu strategicznego ujętego w Kontrakcie Programowym dla Województwa Lubelskiego pt. Dostosowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie województwa lubelskiego do zmian klimatycznych, zmian w środowisku naturalnym oraz zagrożeń cywilizacyjnych – zaznaczają urzędnicy lubelskiego marszałka.

Kolejne 122,1 mln zł to pieniądze dla urzędów pracy. Za te środki mają być podejmowane działania aktywizujące bezrobotnych oraz pozwalające im zakładać własne firmy.

W działaniu nazwanym „Kształcenie ogólne” zarezerwowanych jest blisko 20 mln zł, a chodzi tu o finansowanie zajęć poza formalną edukacją. To np. zajęcia dodatkowe, pozaszkolne, warsztaty, koła zainteresowań.

Blisko 13 mln zł to środki na edukację osób dorosłych. Pieniądze mogą zostać wydane na szkolenia, nabywanie nowych umiejętności i podnoszenie poziomu kompetencji. Ważne jest to także nabycie, przez osoby wykluczone, umiejętności cyfrowych.