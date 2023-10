Dyplom to nie wszystko. Absolwenci tego kierunku będą mogli zdobyć prestiżowy certyfikat

Finanse i rachunkowość to jeden z najbardziej obleganych kierunków w ofercie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W tym roku na jeden indeks przypadało siedmiu kandydatów. Z początkiem października naukę na pierwszym roku studiów licencjackich rozpoczęło 170 osób w trybie dziennym i ok. 110 osób na studiach zaocznych. Studia drugiego stopnia w sumie rozpoczęło ponad 200 osób.

- Na finansach i rachunkowości studiuje łącznie ok. 40 procent studentów naszego wydziału. W tym roku limity przyjęć wypełniliśmy z zapasem. Od kilku lat rozwijamy tę ofertę, pojawiły się nowe specjalności, które bardziej odpowiadają wymogom rynkowym – mówi dr hab. Mariusz Kicia, dziekan Wydziału Ekonomicznego UMCS.

Teraz absolwenci tego kierunku będą mogli opuścić mury uczelni nie tylko z dyplomem ukończenia studiów. Uniwersytet otrzymał międzynarodową akredytację AICPA & CIMA. To prestiżowe wyróżnienie, które potwierdza najwyższe kompetencje studentów w zakresie zarządzania finansami.

- To jest certyfikat rozpoznawalny globalnie. Jego posiadacze niezależnie od tego, czy będą szukać pracy w Polsce czy za granicą, będą mieli niezależne potwierdzenie tego, że mają kwalifikacje zgodne ze standardami międzynarodowymi i wiedza, jaką zdobyli, jest profesjonalna – wyjaśnia dr hab. Kicia.

Starania uczelni o przyznanie akredytacji wspierali miejscy urzędnicy odpowiedzialni za kontakty z biznesem.

- Jesteśmy przekonani, że będzie to miało pozytywny wpływ na rozwój lubelskiego sektora nowoczesnych usług biznesowych. W strategii Miasta Lublin 2030 stawiamy na rozwój Lublina jako jednego z najważniejszych ośrodków nowoczesnych usług biznesowych w Polsce. Aby to osiągnąć, musimy zapewnić kapitał ludzki, czyli absolwentów wyższych uczelni z odpowiednimi kompetencjami. Dzięki pozyskanej akredytacji inwestorzy mogą być pewni, że właśnie taką kadrę, na najwyższym światowym poziomie, znajdą w Lublinie – mówi Mariusz Sagan, dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta.

- Kwalifikacja CGMA (Chartered Global Management Accounting – przyp. aut.) cieszy się rozpoznawalnością i zaufaniem największych pracodawców na świecie. Dzięki współpracy z UMCS oraz stworzonemu wspólnie programowi, studenci otrzymują możliwość rozwinięcia swoich umiejętności i wejścia na przyspieszoną ścieżkę zdobywania tytułu CGMA. Zwiększy to ich szanse na zatrudnienie i zapewni przewagę konkurencyjną na rynku pracy – dodaje Jakub Bejnarowicz, dyrektor regionalny AICPA & CIMA na Europę.

Aby zdobyć certyfikat, studenci finansów i rachunkowości na UMCS będą musieli ukończyć program studiów i zdać wewnętrzny egzamin, który oceni ich umiejętności i wiedzę z zakresu rachunkowości zarządczej, finansów i zarządzania. W ramach zdobywania kwalifikacji muszą nabyć doświadczenie praktyczne.

Udział w programie jest płatny. Opłata członkowska wynosi 95 funtów (ok. 500 zł) plus koszt egzaminu. – Planujemy dofinansowywać możliwość uczestnictwa, w zależności od zainteresowania w całości, albo w części. Ale na pewno będziemy zachęcać naszych studentów do podnoszenia swoich kompetencji i ich w tym wspierać, zwłaszcza w pierwszym roku – podsumowuje dziekan Wydziału Ekonomicznego.