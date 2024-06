Pierwszy dzwonek 25 lat temu. Dziś uczy się tu 1500 dzieci

– Spotykamy się w ważnym dla naszej społeczności dniu, obchodzimy jubileusz 25-lecia naszej szkoły. Historia szkoły rozpoczyna się w 1995 roku, kiedy to 4 kwietnia przedstawiciele społeczności osiedli Górki, Poręba i Widok, utworzyli Społeczny Komitet Budowy Szkoły. Przewodniczył mu ks. Jan Kiełbasa, ówczesny proboszcz naszej parafii. Projekt budowy został zatwierdzony przez Urząd Miasta Lublin 27 sierpnia 1996 roku – wspomina Beata Brajerska, dyrektorka SP nr 51. – Niebawem rozpoczęto prace budowlane. W sierpniu 1999 roku oddano do użytku segment C, szkoła swoją działalność rozpoczęła 1 września 1999 roku, dyrektorem została pani Marianna Olszańska. Pierwszy dzwonek wybrzmiał w obecności władz samorządowych, oświatowych i kościelnych Lublina. Naukę rozpoczęło 420 uczniów w siedemnastu oddziałach, a grono pedagogiczne liczyło 33 nauczycieli.

Jubileuszowe uroczystości rozpoczęły się we wtorek od mszy świętej w kościele pw. Matki Bożej Różańcowej przy ul. Bursztynowej w Lublinie.

Podczas szkolnej uroczystości nie zabrakło okolicznościowych przemówień i części artystycznej. Święto szkoły było okazją do podsumowania Ogólnopolskiego Konkursu „Pielgrzymi Szlak Jana Pawła II”.

Pierwsze ślubowanie klas pierwszych odbyło się 13 października 1999 roku i było integralną częścią uroczystości wmurowania kamienia węgielnego, poświęconego przez Jana Pawła II, podczas wizyty przedstawicieli społeczności lokalnej w Watykanie.

W 2001 roku placówce oficjalnie nadano imię Jana Pawła II.

Położenie szkoły w centrum nowego osiedla sprawiło, że w raz z jej rozbudową zwiększała się liczba uczniów. W roku 2000 oddano do użytku segment B a następnie segment A, przeznaczony dla uczniów 1-3. W roku 2001 otwarto segment D, w którym znajduje się część administracyjna oraz stołówka szkolna. W latach późniejszych został dobudowany do szkoły segment E w którym znajdują się obiekty sportowe, dwie sale gimnastyczne i pływalnia. Szkoła posiada również dwa boiska, bieżnie, kort tenisowy i plac zabaw.

W roku szkolnym 2007/08 roku utworzono pierwszą klasę integracyjną, a baza dydaktyczna była systematycznie dostosowywana do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami.

Obecnie w placówce funkcjonuje siedemnaście oddziałów integracyjnych w których uczy się osiemdziesięciu dwóch uczniów z orzeczeniem.