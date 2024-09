Szykują nowe pułapki na kierowców

Spotkajmy się, pograjmy!

Jest to nowa impreza poświęcona grom planszowym na mapie Lublina. Przez dwa dni (14-15 września) będzie można grać wyłącznie w gry planszowe, uczestniczyć w turniejach i wziąć udział w pokazach nowych gier. Do dyspozycji uczestników będzie ogromny Games Room, gdzie będzie ponad 300 gier do wypożyczenia.