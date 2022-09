"Tajna akcja policji". Pieniądze trafiły na jego konto

Do oszustwa metodą „na policjanta” doszło jeszcze w maju. Jeden ze sprawców zadzwonił do 58-letniej mieszkanki Lublina. W trakcie rozmowy przekonał kobietę, że ktoś planuje wyłudzić pieniądze z jej rachunku bankowego. Pokrzywdzona, wierząc w to, iż bierze udział w tajnej akcji policji, przesłała im wszystkie oszczędności. Łupem sprawców padło blisko 20 tysiące złotych.

Pieniądze trafiły przelewem pocztowym do 40-latka. Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów w Gnieźnie i przewieziony do Lublina.

Policjanci udowodnili 40-latkowi udział w przestępstwie i doprowadzili go do prokuratury. Mężczyzna usłyszał zarzuty i decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.