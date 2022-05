Tak się może zmienić okolica znanego sklepu w Lublinie

Firma zamierza zbudować dwa bloki mieszkalne na terenie położonym przy ul. Kameralnej. Chodzi o niezagospodarowaną nieruchomość położoną pomiędzy Orfeuszem a wąwozem przechodzącym pod al. Kompozytorów Polskich.

O przeznaczeniu tego miejsca pod budownictwo wielorodzinne i usługowe zdecydowała Rada Miasta, która uchwaliła we wrześniu 2019 r. plan zagospodarowania przestrzennego. Dokument dopuszcza zabudowę o maksymalnej wysokości 35 m.

Z tej możliwości zamierza skorzystać spółka Immobilia Polska Group, która złożyła do Urzędu Miasta wniosek o decyzję środowiskową dla swojej inwestycji. Miałaby ona polegać, jak wynika z wniosku, na budowie dwóch bloków z podziemnymi garażami.

Większy budynek (w całości 10-piętrowy) miałby 140 mieszkań dostępnych z trzech klatek schodowych. Podziemny garaż o dwóch kondygnacjach mieściłby 100 miejsc parkingowych. W bloku przewidziano również lokale usługowe.

Mniejszy budynek miałby część 10-piętrową oraz dwie części 6-piętrowe. We wnętrzu miałoby się mieścić 110 mieszkań. Projekt przewiduje trzy klatki schodowe (od strony dziedzińca) i dwupoziomowy garaż podziemny ze 188 miejscami dla aut.

– Na terenie inwestycji zaprojektowano 6 dodatkowych miejsc parkingowych oraz 38 miejsc postojowych dla rowerów – informuje Anna Czerwonka z biura prasowego Ratusza. Dokumentacja złożona przez inwestora nie przewiduje zjazdu na teren osiedla bezpośrednio z al. Smorawińskiego, nie pozwalałby na to zresztą obowiązujący plan zagospodarowania terenu. – Dojazd na teren przedsięwzięcia będzie z ul. Kameralnej.

Przypomnijmy, że w czasie, gdy miasto pracowało nad projektem planu zagospodarowania terenu, deweloper zabiegał o zwiększenie do 55 dopuszczonej wysokości, ale miasto się na to nie zgodziło. Takie starania czyniła spółka Kameralna, w której zasiadają te same osoby, co w założonej później spółce Immobilia Polska Group, która stara się obecnie o decyzję środowiskową.

Obowiązujący plan zagospodarowania wymaga od dewelopera urządzenia placu zabaw mającego nie mniej niż 5 m szerokości. Powierzchnia placu musi być nie mniejsza niż 100 mkw., ale z zachowaniem przelicznika 2 mkw. placu na jedno mieszkanie. Plan przesądza również o tym, że pobliski wąwóz musi pozostać zielony.