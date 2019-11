Tancerze legendarnej Piny Bausch w Lublinie. To będą jedyne występy w tej części Europy

W niedzielę zakończyły się w Lublinie 23. Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca. Przez sześć dni oglądaliśmy spektakle, projekcje. Były spotkania i warsztaty. Gościem specjalnym byli tancerze Company Wayne McGregor, którzy w sobotni i niedzielny wieczór zaprezentowali „Autobiography”.

Jeszcze nie opadła kurtyna i emocje po brawurowym występie dziewiątki tancerzy w choreografii Wayne McGregora, a Ryszard Kalinowski z Lubelskiego Teatru Tańca, który organizuje MSTT zapowiada, co nas czeka w najbliższym czasie.

- Potwierdziliśmy termin i już chyba możemy mówić oficjalnie. Na jubileuszową edycję spotkań w 2021 roku przyjedzie Tanztheater Wuppertal Pina Bausch. Jeszcze nie mogę powiedzieć z jakim spektaklem, bo trwają negocjacje. Możliwe, że z jakimś nowym, w choreografii twórców młodego pokolenia, który pracują dla Tanztheater Wuppertal Pina Bausch. I może z czymś mniejszym w choreografii Piny Bausch? Na razie jest ustalone, że oprócz Lublina nie wystąpią w naszej części Europy. Dlatego zapewne będą to w naszym mieście trzy a może cztery spektakle. To nie jest zespół, który jedzie w trasę, oni „goszczą”. W sumie to pięćdziesiąt osób w podróży. Na przykład w Londynie grali miesiąc. Dla nas to wyzwanie, bo to najdroższy zagraniczny artysta, którego zapraszamy. Do Lublina przyjedzie zespół złożony z tancerzy, którzy pracowali z Piną i nowych ludzi – mówi Ryszard Kalinowski, który dodaje, że rozmowy z Tanztheater Wuppertal Pina Bausch prowadzi od dwóch lat.

Philippine „Pina” Bausch (1940- 2009), niemiecka tancerka oraz choreografka tańca współczesnego, która wywarła wielki wpływ na rozwój teatru tańca jako gatunku. W 1972 roku została dyrektor artystyczną ówczesnego Wuppertal Opera Ballet. Pracowała z tancerzami blisko 40 lat. Legendarny już dziś zespół to właśnie Tanztheater Wuppertal Pina Bausch. Artystka już po śmierci stała się znana szerszej widowni dzięki eksperymentalnemu, trójwymiarowemu filmowi Wima Wendersa „Pina”.

W tym roku MSTT były „brytyjskie”, w 2021 roku z uwagi na gości z Wuppertalu będą „niemieckie”. Rok 2020 będzie rokiem „beneluksowym”.

To już za kilka miesięcy. Wiosną 2020 do Lublina wracają tancerze Nederlands Dans Theater 2! – Jeszcze nie wiem czy będzie jeden spektakl czy dwa. To zależy czy zespół wystąpi gdzieś jeszcze w Polsce. Ustalamy to. Natomiast gościem wielkiego formatu na przyszłorocznych MSTT będzie kompania Rosas – mówi Ryszard Kalinowski z Lubelskiego Teatru Tańca.

Założycielka zespołu Anne Teresa De Keersmaeker (rocznik 1960) postanowiła, że zacznie uczyć się tańczyć po obejrzeniu spektaklu Maurice Béjarta i jego tancerzy z zespołu Balet XX wieku. Swój zespół założyła w 1983.

Nederlands Dans Theater 2, Rosas i Tanztheater Wuppertal Pina Bausch zobaczymy w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.