Tani węgiel już w sprzedaży. Przyjechał do Lublina z Indonezji

– Zainteresowanie jest, powoli ludzie zaczynają odbierać ten węgiel – słyszymy dzwoniąc do składu przy ul. Dziubińskiej 43, jednego z trzech punktów sprzedających węgiel w imieniu miasta. Można się tu zgłaszać w dni powszednie od godz. 7 do 17, a w soboty do godz. 13.

Drugi punkt działa przy Nowym Świecie 13a (w dni powszednie od godz. 7 do 16, w soboty do 12). Adres trzeciego składu to Abramowice Prywatne 152 (w dni powszednie w godz. 7-17, w soboty 7-14).

Władze Lublina nie zdecydowały się na tworzenie własnych punktów sprzedaży, tylko powierzyły jej prowadzenie składom węglowym. – Posiadają one odpowiednie doświadczenie oraz zaplecze techniczne umożliwiające szybką sprzedaż surowca – wyjaśnia Andrzej Wojewódzki, sekretarz miasta.

Tani opał mogą kupić tylko osoby, które zgłoszą się z dowodem tożsamości i oryginałem wydanego przez miasto „Potwierdzenia uprawnienia do zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstwa domowego”. O taki dokument poprosiło dotąd niemal 1600 mieszkańców.

Wnioski o wydanie „Potwierdzenia…” przyjmuje pięć Biur Obsługi Mieszkańców (ul. Wieniawska 14, Filaretów 44, Szaserów 13/15, Kleeberga 12a, Wolska 11) czynnych w poniedziałki i wtorki od godz. 7.45 do 16.45, a w środy, czwartki i piątki od godz. 7.45 do 15.15.

Z wnioskiem można też przyjść do punktów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (ul. Koryznowej 2d, Lubartowska 6-8, Hutnicza 1a, al. Kompozytorów Polskich 8, Nałkowskich 114), które przyjmują dokumenty od godz. 8 do 14.

Kto może prosić o dokument pozwalający kupić tani węgiel? – Osoby fizyczne w gospodarstwie domowym, których wniosek o dodatek węglowy został pozytywnie rozpatrzony lub które spełniają warunki do otrzymania tego dodatku – wyjaśnia Anna Czerwonka z biura prasowego Ratusza. – Na jedno gospodarstwo domowe przewidziano maksymalnie 3 t paliwa, w tym 1,5 t do końca br. i kolejne 1,5 tony po 1 stycznia 2023 r.

Telefony do punktów sprzedaży. * Nowy Świat 13a: tel. 81 472 56 54, * Dziubińskiej 43: tel. 517 772 753, *Abramowice Prywatne 152: 726 109 644, 723 878 513.