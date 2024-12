Na sobotę zaplanowano premierowy spektakl „Królowa Śniegu” w siedzibie teatru – Centrum Spotkania Kultur. Następnie odbyła sie część oficjalna, która była okazją do nagrodzenia zasłużonych dla instytucji oraz tych, którzy tworzyli 70 lat jej historii. Była to także doskonała szansa do przywołania setek wspomnień wspomnień. Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia.

Uroczystości będą trwały przez cały jubileuszowy rok, a w ich ramach odbędą się spektakle, wystawy i konferencje o teatrze przyszłości. Szczegółowy program można znależć na stronie teatru.

Teatr Andersena działa od 1954 roku i zdobył uznanie zarówno w kraju, jak i za granicą. Od kilku lat jego siedziba mieści się w CSK.