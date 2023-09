Tęczowa parada w Lublinie. "Jesteśmy i się nie boimy"

Na miejscu byli też przeciwnicy wydarzenia, m.in. członkowie fundacji Pro–Prawo do życia. – Mówimy o tzw. standardach edukacji seksualnej promowanej przez Światową Organizację Zdrowia. W Polsce niestety też jest to promowane. Wspominamy o tranzycjach, które są również gorącym tematem ostatnio. Pokazujemy prawdę i liczymy na to, że część osób zrozumie i przejrzy na oczy – tłumaczy Marek Gąsowski z fundacji Pro–Prawo do życia. Zdaniem jej członków, marsz to „grzeszenie i promowanie odchyłów oraz rozwiązłości seksualnej”.