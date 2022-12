Bądź Mikołajem dla kota lub psa. Zoomikołajki w lubelskim schronisku

0 A A

(fot. Pixabay)

Lubelskie schronisko dla zwierząt zaprasza na wtorek na Zoomikołajki. W tej akcji nie chodzi tylko o to, żeby zwierzęta znalazły nowe domy. Chodzi również o to, by zaraz po świętach nie zostały uznane za kolejny zbędny prezent do wyrzucenia.

