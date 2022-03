Teraz dziury, błoto i kurz. Ale będzie lepszy dojazd do przystanku PKP Lublin Zachodni

Wyboje i dziury, błoto i kurz – tak wygląda ul. Węglinek, niepozorna droga ciągnąca się wzdłuż Czubów Południowych i Węglina Południowego. Przez wiele lat jej fatalny stan był głównie zmartwieniem jej mieszkańców, którzy nie mieli dużej siły przebicia.

Ulica bardzo zyskała na znaczeniu, gdy obok powstał przystanek kolejowy Lublin Zachodni, który nie tylko ułatwił wielu osobom podróże, ale również zapewnił możliwość legalnego przejścia przez tory w drodze do pobliskiego lasu Stary Gaj. To właśnie od ul. Węglinek biegnie jedyna droga dojazdowa do peronu i przejścia podziemnego pod torami. Zwiększył się ruch, pogorszył się stan nawierzchni, przybyło niezadowolonych.

– Jak w tak dużym mieście, stolicy województwa, może być tak tragiczna droga? Tamtędy już nie da się w ogóle jeździć, dół na dole – skarży się jeden z Czytelników w mailu do naszej redakcji. – Codziennie pokonuję ten odcinek kilka razy i nie stać mnie na kolejną wymianę zawieszenia w samochodzie. To jest po prostu dramat.

To, co przez lata uchodziło za niewykonalne, czyli położenie asfaltu, teraz okazało się jednak możliwe. W styczniu Rada Dzielnicy Węglin Południowy zdecydowała o wyłożeniu na ten cel części swoich pieniędzy. Przypomnijmy, że każda z rad ma do dyspozycji 170 tys. zł rocznie. – Na ul. Węglinek postanowiliśmy przeznaczyć 50 tys. zł – mówi nam Anna Glijer, przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Węglin Południowy.

Kolejne 100 tys. zł dołoży do tego miasto. Gdyby nie to, prace musiałyby się ograniczać do odcinka mieszczącego się w granicach Węglina. Dzięki finansowemu zastrzykowi od miasta, remont nawierzchni będzie można zacząć od skrzyżowania z ul. Szafirową.

Ratusz zapowiada, że prace będą przeprowadzone jeszcze wiosną. – W najbliższym czasie planowane jest wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na ul. Węglinek, na odcinku od 700 do 900 metrów od strony ul. Szafirowej, w tym na fragmencie stanowiącym dojazd do dworca PKP Lublin Zachodni – potwierdza Justyna Góźdź z biura prasowego Ratusza.

Jest również szansa na to, że w kolejnych latach w podobny sposób poprawiane będą dalsze odcinki ul. Węglinek, o ile rada dzielnicy znowu wyłoży na ten cel pieniądze.