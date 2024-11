Terytorialsi na miejscu powodzi - trwa walka z czasem

Zniszczone domy, szkoły, drogi, zerwane linie energetyczne – tak wygląda rzeczywistość mieszkańców Dolnego Śląska, którzy niekiedy stracili cały dorobek życia. Na miejscu, w Kotlinie Kłodzkiej, od pierwszych dni kataklizmu pracują żołnierze 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Początkowo pomagali w uporządkowaniu posesji i dowożeniu jedzenia.

– Teraz priorytetem jest pomoc w odtworzeniu funkcjonalności obiektów użytku publicznego (szkoły, przedszkola) oraz pomoc mieszkańcom w przywracaniu ich domów do stanu użyteczności, by jak najszybciej mogli do nich powrócić – mówi kpt. Marta Gaborek, oficer prasowy 2 LBOT.