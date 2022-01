Czarne płaszcze, żółte znaki na piersi. Pierwsi rycerze św. Jana Pawła II w Lublinie

– To ważny moment w naszej parafii i naszej archidiecezji. Inauguruje się nowy ruch. Oficjalnie jest nazwany Zakonem Rycerzy św. Jana Pawła II – wyjaśnił ks. Grzegorz Trąbka, proboszcz lubelskiej parafii, w której została zawiązana Chorągiew i Komandoria Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła II.

W związku z tym metropolita lubelski arcybiskup Stanisław Budzik wydał dekret „powołujący publiczne stowarzyszenie wiernych Zakon Rycerzy św. Jana Pawła II w archidiecezji lubelskiej”. Hierarcha, „mając na względzie dobro duchowe wiernych archidiecezji lubelskiej oraz uwzględniając prośbę prowincjała polskiego Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła II” erygował na terenie archidiecezji to publiczne stowarzyszenie. Zatwierdził też regułę zakonu – jako statut stowarzyszenia.

– Ufam, że działalność Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła II przyczyni się do pogłębienia formacji mężczyzn, w duchu nauczania św. Jana Pawła II i na wzór życia w świętości, jaki pozostawił Jan Paweł Wielki władzom stowarzyszenia rycerzom I Chorągwi powstającej przy Parafii pw. św. Jana Pawła II w Lublinie. Wszystkim, którzy włączą się w to nowe dzieło na terenie archidiecezji, z serca udzielam pasterskiego błogosławieństwa – kanclerz Kurii Metropolitalnej w Lublinie ks. Krzysztof Kwiatkowski odczytał słowa metropolity lubelskiego.

– Jest to pierwsza chorągiew w kościele św. Jana Pawła II w diecezji lubelskiej – przyznał Janusz Paczkowski, prowincjał Polski Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła II. – Jak dobrze wiecie (zwrócił się do uczestniczących we mszy-red.), ta diecezja jest wyjątkowa dla Jana Pawła II. Myślę, że chorągiew nie jest ostatnią i będą powstawać kolejne.

Dodał: Jesteśmy pewnego rodzaju liną, złożoną z wielu elementów. I jedna część tej liny właśnie doszła. Jest to 95 chorągiew w Polsce i 23 diecezja na 41 w kraju, w których jesteśmy. Cały czas tworzymy i powiększamy elementy tej liny, które mają ciągnąć w stronę nieba.

Rycerze otrzymali mantullę – płaszcz rycerski z herbem zakonu. Klęcząc wypowiedzieli też rotę ślubowania, w której zobowiązali się „do wierności Bogu, ojcu świętemu i ojczyźnie”. Ślubowali także „wytrwać w wierze oraz nauce św. Kościoła rzymsko-katolickiego”. Zobowiązali się też poznawać i propagować nauczanie papieża Polaka oraz pomagać słabym i potrzebującym. Ślubowali też, że będą przestrzegać reguły zakonnej.

Nowi rycerze otrzymali także różaniec „który według średniowiecznej tradycji jest mieczem do walki ze złem”. – Jako rycerz używaj go często – polecił mężczyznom prowincjał.

Ks. Kwiatkowski pod koniec mszy złożył gratulacje rodzicom ochrzczonego wczoraj chłopca – Kazimierza Jana a także rodzinom zaślubionych rycerzy. – Ciekawe, jest to, że bronią rycerzy jest różaniec. Myślę, że to dla nas wszystkich jest ważne wskazanie – zaznaczył kanclerz.

Zakon Rycerzy Jana Pawła II

Powstał styczniu 2011 r. „jako swoiste wotum wdzięczności za wyniesienie do chwały błogosławionych Wielkiego Papieża Jana Pawła II” – czytamy na stronie internetowej zakonu. „Jego celem jest formowanie mężczyzn na wzór i w duchu nauczana patrona zakonu św. Jana Pawła II Wielkiego. To męskie stowarzyszenie katolickie dla świeckich, którzy chcą zgłębiać, rozwijać i kontynuować dzieło świętego Papieża Polaka”.