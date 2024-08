Tragedia w hostelu. Nie żyje 65-latek

Do zdarzenia doszło w niedzielę około godz. 18.15. w hostelu przy ul. Borelowskiego w Lublinie. 65-latek został znaleziony martwy w łazience.

Jak zrelacjonował nam rzecznik komendy miejskiej PSP, Andrzej Szacoń, mężczyzna poszedł do toalety i długo nie wychodził. To miało zaniepokoić współlokatorów, którzy nie mogąc wejść do środka, wezwali służby.

- Na miejsce pojechał jeden zastęp straży pożarnej i pogotowie ratunkowe. Gdy dojechaliśmy, przy wykorzystaniu sprzętu pomiarowego, stwierdziliśmy ulatnianie się tlenku węgla. Przy użyciu sprzętu, otworzyliśmy drzwi i odnaleźliśmy mężczyznę – mówi Andrzej Szacoń.

Lekarz niestety stwierdził zgon 65-letniego mężczyzny narodowości ukraińskiej.