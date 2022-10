Traumatyczne wizyty kobiet u dentysty w Lublinie. A miał być tylko masaż żuchwy

0 A A

Grzegorz T. na sali sądowej. Przebieg procesu został w całości utajniony (fot. Paweł Buczkowski / archiwum)

To miały być zwykłe wizyty u stomatologa i zabiegi takie jak masaż żuchwy. Za to, co działo się za zamkniętymi drzwiami gabinetu, lekarz trafi za kraty na prawie trzy lata.

Szanowny Czytelniku! Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock). Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.

Kliknij tutaj, aby zaakceptować