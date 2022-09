Trwa walka o życie policjanta – skoczka spadochronowego. Pilnie potrzebna krew

Lublin. Zuchwały napad na kobietę w biały dzień

Poniedziałek, ok. godz. 10.30. 42-letnia mieszkanka Świdnika wychodzi z jednego z lubelskich kantorów. Jedzie do centrum handlowego przy al. Witosa. Po pewnym czasie wraca na parking podziemny. Tam dochodzi do napadu. Kobieta traci dokumenty, telefon i pieniądze, które były w skradzionym jej plecaku. Policjanci zatrzymali sprawców. Gotówki nie udało się odzyskać.