Lublin. Ma być lepiej i taniej. Trolejbus pójdzie spać w nowym miejscu

– Prace już się zaczęły – informuje Weronika Opasiak, rzeczniczka MPK Lublin. Zajezdnia ma powstać na działce, którą spółka kupiła w grudniu 2014 r. od Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Lubartów. Nieruchomość ma prawie hektar. – Stacjonować ma tu ok. 30 pojazdów, które będą rozpoczynać kursy z pętli w Abramowicach. Będzie to plac postojowy na wzór tego, który funkcjonuje już na Czechowie przy ul. Stefczyka.

Na działce MPK jeszcze kilka dni temu działał Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, czyli miejsce, do którego wywozi się różne śmieci pochodzące z gospodarstw domowych. Od wtorku punkt działa w nowym miejscu, przy ul. Metalurgicznej, więc teraz miejski przewoźnik może swobodnie działać na swojej działce.

Na miejscu widać już zaawansowaną rozbiórkę części starej zabudowy.

– W pierwszej kolejności trzeba było wyburzyć dwa, stare magazyny usytuowane od strony ul. Wita Stwosza. W ich miejsce zostanie ustawiony ekran akustyczny, który będzie oddzielać przyszłą zajezdnię od znajdujących się przy ul. Stwosza domów jednorodzinnych – informuje Opasiak.

– Te prace powinny nam zająć maksymalnie pół roku i będą kosztować ok. 1,5 mln zł. W drugim etapie ma powstać budynek do obsługi pojazdów. – Będzie w nim funkcjonować hala napraw bieżących, myjnia i dyspozytornia. Następny etap obejmie budowę placu postojowego wraz z pętlą nawrotową – wylicza rzeczniczka MPK. – Chcielibyśmy, by zajezdnia przy ul. Głuskiej ruszyła na przełomie 2023 i 2024 roku.

Spółka przekonuje, że inwestycja będzie dla niej opłacalna.

– Za uruchomieniem tego typu zajezdni zawsze przemawiają względy ekonomiczne i logistyczne – stwierdza Weronika Opasiak. – Przede wszystkim oszczędzamy na tzw. kilometrach dojazdowych, bo wiadomo, że mało ekonomiczne jest jechać na drugi koniec miasta, by stamtąd rozpocząć kurs. Spółka szacuje, że rocznie na takim rozwiązaniu oszczędzi ok. 500 tys. zł.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne jest największym z przewoźników obsługujących linie komunikacji miejskiej w Lublinie. Jej tabor to niemal 260 autobusów oraz blisko 140 trolejbusów. Jedynym właścicielem spółki jest samorząd Lublina.