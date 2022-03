Tyle pieniędzy poszło na nagrody dla lubelskich urzędników

Ratusz, jak co rok, nie ujawnia nazwisk nagrodzonych osób, z wyjątkiem tych, które sprawują funkcje publiczne, czyli są upoważnione do wydawania decyzji w imieniu prezydenta Lublina. Dlatego w wykazie nagród wypłaconych w 2021 r. jest tylko sześć nazwisk.

Najwięcej z tych osób, bo 15 tys. zł, dostała Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępczyni prezydenta miasta ds. kultury, sportu i partycypacji. Prezydent docenił ją w ten sposób za zakończone sukcesem starania o przyznanie Lublinowi tytułu Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023 r.

Na liście nagrodzonych jest też Dariusz Bogusz, który kieruje Wydziałem Komunikacji. Przyznano mu 4 tys. zł. Za co? M.in. za działanie w czasie braków kadrowych spowodowanych epidemią, nadzór nad przygotowaniem zmiany miejskich przepisów dotyczących przewozów taksówkami. Wśród jego zasług wymieniono też „wysokie wyniki” w realizacji dochodów dla miejskiej kasy oraz dobre przygotowanie do kontroli prowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli.

Pozostali nagrodzeni, których nazwiska upublicznił Ratusz, to osoby z Wydziału Podatków: dyrektor Anna Chmielewska (1,5 tys. zł), jej zastępczyni Anna Woszczek (2 tys. zł) oraz Michał Śmigielski i Anna Bulińska (oboje po 1,5 tys. zł). Tu uzasadnieniem jest „szczególne zaangażowanie w wykonywanie dodatkowych obowiązków związanych z kontrolą Regionalnej Izby Obrachunkowej”.

Na nagrody dla wspomnianych osób przeznaczono z miejskiej kasy 25,5 tys. zł. O wiele więcej, bo ponad 128 tys. zł trafiło do osób, których nazwisk Ratusz nie ujawnia, bo nie sprawują funkcji publicznych. Wiadomo za to, ile złotówek przypadło pracownikom poszczególnych wydziałów.

Najwięcej pieniędzy trafiło do zatrudnionych w Wydziale Oświaty i Wychowania (50,7 tys. zł), na drugim miejscu jest Wydział Budżetu i Księgowości (31,2 tys. zł), na trzecim Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych (9,2 tys. zł).

Jak to wygląda w innych wydziałach? Do Biura Kadr trafiło 1800 zł, do Biura Obsługi Kancelaryjnej 2000 zł, w Biurze Obsługi Mieszkańców przyznane w zeszłym roku nagrody to 850 zł, zaś w Biurze Zamówień Publicznych tylko 400 zł. W Kancelarii Prezydenta 3000 zł, w Wydziale Audytu i Kontroli 1000 zł.

W Wydziale Egzekucji na nagrody przeznaczono 2000 zł, w Wydziale Funduszy Europejskich 400 zł, w Wydziale Gospodarowania Mieniem 2800 zł, w Wydziale Gospodarki Komunalnej 750 zł, w Wydziale Informatyki i Telekomunikacji 7050 zł, w Wydziale Kultury 400 zł, w Wydziale Organizacji Urzędu 1900 zł, w Wydziale Planowania 7500 zł, natomiast w Wydziale Podatków 5020 zł.

– Nagrody, o których mowa, były wypłacone jeszcze w ubiegłym roku, dzięki oszczędnościom powstałym w funduszu wynagrodzeń – informuje Joanna Stryczewska z lubelskiego Ratusza. – Łączna kwota nagród wyniosła 154 tys. zł, z tego 10 nagród finansowanych było z dotacji, a 14 ze środków europejskich. O ich przyznanie wnioskują dyrektorzy wydziałów, którzy oceniają całościowo prace i zaangażowanie pracowników, także w kontekście ilości i jakości realizowanych zadań.