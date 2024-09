UMCS ma już 80 lat. Początek roku akademickiego z przytupem

Już 1 października studenci powrócą na uniwersytety. W jubileuszowym dla UMCS-u roku czeka ich sporo wrażeń na start. Październikowe obchody 80-lecia uczelni rozpoczną się od 5 października, wtedy bowiem odbędzie się wielki zjazd absolwentów. Jak podkreśla profesor Radosław Dobrowolski, rektor UMCS, w czasie swojego funkcjonowania uczelnia wykształciła ich już ponad 250 tysięcy.

Spotkanie będzie poprzedzone wspólnym zdjęciem wszystkich absolwentów pod pomnikiem Marii Curie-Skłodowskiej na placu przed rektoratem. Wszyscy absolwenci są mile widziani i zaproszeni do tego zdjęcia. Najstarszy z nich ma 94 lata.

Spotkanie absolwentów ma być wydarzeniem dwudniowym i kolejnego dnia, 6 października, w przestrzeniach Ogrodu Botanicznego odbędzie się „afterparty”. W miłych okolicznościach przyrody zaplanowano wydarzenia natury sportowej i kulturalnej.

To największy i najważniejszy punkt październikowych obchodów 80-lecia lubelskiej uczelni. Dwa dni spotkań, rozmów o nauce, edukacji i biznesie, ale także gwiazdy lokalne i międzynarodowe z wielu dziedzin życia, politycy i polityczki, którzy wezmą udział w kilkunastu panelach dyskusyjnych. Wśród znanych nazwisk znaleźć można Magdalenę Mołek, Joannę Muchę, Barbarę Nowacką, Dariusza Wieczorka, Hannę Wróblewską, Jarosława Stawiarskiego, czy Krzysztofa Żuka.

– Pragnęliśmy od początku, żeby w jakiś sposób szczególnie uhonorować naszą patronkę Marię Curie i zrobić z tej okazji kongres międzynarodowy, żebyśmy spróbowali pokazać innowacyjność kobiet. Innowacja jest kobietą to jest ten motyw przewodni. W tym panelu dotyczącym nauki poprosiliśmy, aby rektorki z Polski i Europy zastanowiły się jak wygląda kobieca twarz uniwersytetów. Nawiązujemy do kobiet również w ścieżce dotyczącej biznesu, pierwszy panel z udziałem wybitnych kobiet, które stworzyły polskie marki rozpoznawalne na świcie poprowadzi Magdalena Mołek. Jeśli chodzi o część dotyczącą edukacji będziemy mieli znakomite wprowadzenie. Z jednej strony kongres otworzy pani minister edukacji i ona również będzie uczestniczyła w panelu – przybliża program kongresu prof. Jan Pomorski, który odpowiada za organizację obchodów 80-lecia uczelni.

Jak dodaje prof. Pomorski, nikt nie odmówił uniwersytetowi wzięcia udziału w kongresie i dyskusji, co jak twierdzi jest ogromnym zwycięstwem. Dyskusje w trakcie paneli mają skupiać się głównie na sukcesach jakie odnoszą kobiety w wymienionych trzech sferach życia – edukacji, nauce i biznesie. Kongres odbędzie się w dniach 21-22 października.

Rejestracja już ruszyła, a zapisywać można się poprzez stronę internetową uczelni.

Dzięki wsparciu Poczty Polskiej UMCS będzie miał z okazji okrągłych urodzin swój znaczek pocztowy. Wejdzie on do obiegu, a jego premiera ma mieć miejsce pierwszego dnia wspomnianego już kongresu. Profesor Pomorski zapowiedział również gratkę dla kolekcjonerów.

– Będzie stempel z pierwszego dnia obiegu, koperta i taki specjalistyczny rarytas filatelistyczny, czyli folder z tym znaczkiem. To też jest coś co jest rzadko spotykane – tłumaczy profesor.

Jak dodaje, jeśli przechowa się taki znaczek ze stemplem z pierwszego dnia obiegu, jego wartość po latach może być bardzo wysoka.

Świętowany w tym roku XX jubileuszowy Lubelski Festiwal Nauki stał się pretekstem do stworzenia nowego projektu. To Eksploratorium Marii Curie, czyli projekt na wzór warszawskiego Centrum Nauki Kopernik, który miałby powstać w Lublinie.

– Zawsze marzyliśmy o tym, żeby ten festiwal był permanentny. Żeby trwał cały rok. Stąd koncepcja eksploratorium. Na koniec będziemy chcieli zaprezentować ten projekt, namówić wszystkich interesariuszy, aby wsparli go i aby ono powstało. W strategiach akademickiego Lublina zapialiśmy to jako cel do 2030 roku. Mam nadzieję, że uda się ten termin trochę skrócić, przynajmniej o rok i kiedy Lublin będzie Europejską Stolicą Kultury to jednocześnie będzie zapraszał do eksploratorium, które stanie się jednym z najciekawszych projektów Lublina i jego znakiem rozpoznawczym – mówi prof. Pomorski.

– Ta inicjatywa to tak naprawdę inicjatywa władz miasta, w którą z wielką chęcią i zaangażowaniem będziemy się włączali. To znakomity pomysł na promocję nauki, a tradycje z tym związane są wieloletnie – tłumaczy rektor, prof. Dobrowolski.