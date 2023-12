UMCS ma ponad 130 pracowników na medal

Duduś nie chciał odlecieć przez kebaby. Bocian trafił w fachowe ręce

W Białej Podlaskiej ludzie dokarmiali go kebabem i Duduś nie chciał odlecieć do Afryki. Ale na szczęście bocian – celebryta trafił pod fachową opiekę, do ośrodka Kamila Piwowarczyka w Kozubszczyźnie.