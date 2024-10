UMCS: Inauguracja i wyjątkowy czas dla uczelni

Przed uroczystą inauguracją uczelnia zorganizowała briefing prasowy, na którym rektor uczelni, prof. Radosław Dobrowolski podsumował osiem dekad działalności uniwersytetu, ale również zapowiedział najbliższy rok działalności.

– To dobra okazja do podsumowań, nie tylko tych związanych z mijającym rokiem akademickim, ale również z całym 80-letnim bagażem doświadczeń związanych z historią naszego uniwersytetu – mówi prof. Radosław Dobrowolski. – Uniwersytet powstał jeszcze w czasie działań wojennych, początkowo były to cztery wydziały. Tak naprawdę, każdy z tych wydziałów dzisiaj funkcjonuje jako odrębny byt akademicki. To właśnie z korzeni UMCS-u wyrosły wszystkie publiczne uczelnie miasta Lublin, a w tej chwili Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej to 12 wydziałów, 24 instytuty badawcze, to prawie 3000 osób zatrudnionych na różnych stanowiskach. Przy okazji na marginesie dodam, że jesteśmy największym pracodawcą w mieście Lublin.

Poza wieloma pracownikami, UMCS to przede wszystkim 17 tys. studentów, z czego, jak zauważa rektor, około 10 proc. to studenci zagraniczni.

UMCS w opinii rektora świetnie radzi sobie pomimo kryzysu demograficznego i spadku zainteresowania studiami. Dowodem na to ma być liczba przyjętych nowych studentów, a ta jest wyższa niż rok temu: to 7600 osób.

– Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej ma się dobrze, jego kondycja pod każdym względem wygląda znakomicie, z perspek-tywą rozwojową, również w tym wymiarze finansowym, co mnie cieszy. Jesteśmy stabilną, dobrze zarządzaną firmą, i mam na-dzieję, że oczywiście podobnie będzie w latach przyszłych – podkreśla rektor i dodaje, że uniwersytet ciągle inwestuje w swoją infrastrukturę.

Niedawno oddano wyremontowaną pływalnię, trwa remont biblioteki uniwersyteckiej.

W trakcie części oficjalnej wręczono medale 80-lecia UMCS, które otrzymali między innymi marszałek województwa Jarosław Stawiarski czy rektorzy innych lubelskich uczelni.

Wyróżniono również naukowców. Tu na laury zasłużyły prof. Katarzyna Klimek, prof. Grażyna Ginalska i prof. Marta Tar-czyńska-Osiniak, które za odkrycie biomateriało chrzęstno-stawowego wykorzystywanego w ortopedii otrzymały nagrodę Marii Curie. Nagrodzono także najlepszych studentów uczelni, a wszystko to w uroczystej, jubileuszowej atmosferze.