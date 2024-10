Utrudnienia na Budowlanej. LPEC przebudowuje sieć ciepłowniczą

Pomoc dla rolników. 470 milionów złotych za grad i mróz

Od 1,5 do 6 tysięcy złotych na hektar może wynieść pomoc wypłacana producentom rolnym, których uprawy, wiosną tego roku, zniszczyły przymrozki i grad. Od 1 do 22 października można do ARiMR w Lublinie składać wnioski o pomoc. Sprawa dotyczy około 10 tysięcy gospodarstw i ponad 54,5 tysięcy hektarów upraw i plantacji.