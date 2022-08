Lublin: Minęły trzy miesiące, drogowcy nie są nawet w połowie robót. Zdążą do końca roku?

Wcześniej podeprą, czy się zawali. Szukają kogoś, kto zabezpieczy pozostałości zabytkowego spichlerza

Niedługo minie 45. rocznica wpisania do rejestru zabytków spichlerza w Bystrzycy. Urzędnicy po raz trzeci próbują znaleźć wykonawcę, który zabezpieczy to, co z nieruchomości zostało