W centrum handlowym w Lublinie stanęła specjalna szafa

Szafa jest właściwie sporym pomieszczeniem z centrum handlowym Skende. Znajduje się ono obok wejścia do IKEA Café, a w środku są wieszaki

i pudełka, w których można zostawić dary. Mają być nimi damskie ubrania.

– Zebrane rzeczy zostaną przekazane do Caritas Archidiecezji Lubelskiej. Organizacja zajmie się segregacją i rozdysponowaniem ubrań do podopiecznych. Trafią one m.in. do kobiet w kryzysie bezdomności i kobiet z ubogich rodzin. Część ubrań wesprze także kiermasz charytatywny prowadzony przez Caritas – informuje Skende i tłumaczy, że w tym roku postawiono dla dary dla kobiet. Powodem jest październik, czyli miesiąc poświęcony profilaktyce raka piersi.

– Wszystko po to, aby nagłośnić ważny temat, jakim są regularne badanie i dbanie o swoje zdrowie. Dlatego dodatkowo oprócz zbiórki ubrań, organizatorzy razem z partnerami, przygotowali bezpłatne warsztaty dla kobiet i spotkania ze specjalistami, którzy podpowiedzą, jak dbać o zdrowie, ale nie tylko – dodają organizatorzy.

Dodatkowo do 30 października panie będą mogły spotkać się ze Stowarzyszeniem Lubelskich Amazonek, które pokażą na specjalnym fantomie, jak prawidłowo zrobić samobadanie piersi. Będzie można także skorzystać

z warsztatów makijażu, odbędą się też spotkania na temat zasad dobrego snu oraz brafittingu. Aby wziąć udział, wystarczy się zapisać. Szczegóły akcji, harmonogram warsztatów i informacje o zapisach znajdują się na stronie centrum handlowego.