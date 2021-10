W Lublinie posadzą 829 nowych drzew. Znamy lokalizacje

Czasu na spełnienie tej deklaracji jest mało, bo drzewa i usługi ogrodnicze trzeba dopiero zamówić w przetargu. – Obecnie trwają przygotowania dokumentacji do rozpoczęcia procedury przetargowej, w której zostanie wyłoniony wykonawca prac – informuje Izolda Boguta z biura prasowego Ratusza. – Zgodnie z założeniami realizacja nasadzeń planowana jest jeszcze w tym roku.

Nowe drzewa mają się pojawić w Lublinie na życzenie samych mieszkańców. Jeden z nich zgłosił taki pomysł do budżetu obywatelskiego. Propozycja stała się przebojem wśród głosujących, bo więcej głosów zebrał tylko projekt dotyczący zalewu. Urząd Miasta postanowił, że nie będzie sam wskazywać miejsc do obsadzenia drzewami, tylko wybierze organizację, która zbierze propozycje od mieszkańców. Konkurs na przeprowadzenie takich konsultacji wygrała Fundacja Krajobrazy, a miasto zawarło z nią umowę opiewającą na 70 tys. zł. Fundacja zebrała od mieszkańców 431 propozycji. Z ich selekcją i ustaleniem z urzędnikami ostatecznej „mapy nasadzeń” miała się uporać do końca maja, ale termin wielokrotnie przekładano, tłumacząc to szczegółowymi uzgodnieniami.

Na ostateczny wykaz trafiło 49 spośród ponad 400 sugestii. Automatycznie dyskwalifikowano te, które dotyczyły terenów innych niż będące własnością miasta.

Wygrani i przegrani

* Najwięcej drzew ma dostać peryferyjna dzielnica Szerokie, gdzie przy ul. Nałęczowskiej mają się pojawić 33 lipy, przy Wądolnej 4 lipy i 9 buków, a przy al. Solidarności 8 brzóz, 3 wiązy i grab. * Na drugim miejscu jest dzielnica Hajdów-Zadębie, gdzie 45 drzew ma być posadzonych przy skrzyżowaniu ul. Metalurgicznej i Grygowej, a kolejnych 10 przy osiedlu socjalnym. * Trzecie miejsce zajął Sławinek, gdzie 27 drzew trafi na skwer przy Jaśminowej, a 25 lip w okolice boiska przy Baśniowej.

* Najmniej drzew dostanie Ponikwoda, gdzie u zbiegu al. Spółdzielczości Pracy i ul. Magnoliowej ma być posadzonych 15 lip. * Niewiele więcej zieleni zyska Węglin Południowy: u zbiegu ul. Jana Pawła II z Granitową ma się pojawić 6 dębów i 3 lipy, na Podhalańskiej przy Bieszczadzkiej 4 dęby, a na Jana Pawła II przy al. Kraśnickiej jeszcze 4 lipy. * Trzecia od końca jest dzielnica Za Cukrownią, gdzie przy skrzyżowaniu ul. Lubelskiego Lipca’80 i al. Piłsudskiego sadzonych ma być 7 lip, 6 śliw i 6 jabłoni.

* Ani jedno drzewo z 829 drzew nie trafi do dzielnic Śródmieście i Zemborzyce. Wynika to z zakamarków regulaminu budżetu obywatelskiego.

Gdzie jeszcze posadzą

* Na Abramowicach 23 klony różnych odmian mają ozdobić skrzyżowanie Abramowickiej z Powojową. * Bronowice mają dostać 46 drzew. 2 lipy spodziewane są u zbiegu Łęczyńskiej z Fabryczną, pozostałe drzewa (14 lip, 18 platanów i 12 śliw) trafią w różne miejsca al. Witosa.

* Czechów Południowy ma ozdobić 36 klonów (połowa czerwonych) obok ronda przy Orfeuszu (w okolicach przychodni). * Czechów Północny ma dostać 48 drzew. Przy ul. Zelwerowicza i Gorczańskiej miasto obiecuje 24 lipy. W rejonie ul. Harnasie ma się pojawić 9 śliw, 6 jabłoni, 5 brzóz i 4 miłorzęby.

* Czuby Południowe ozdobi 29 drzew, z czego 19 trafi na Wyżynną, 5 w okolice siłowni w wąwozie, 5 na skrzyżowanie Granitowej z Agatową. * Czuby Północne mają dostać 28 drzew (w tym 18 brzóz) na ul. Hetmańską i Herbową. * Dziesiąta ma obiecanych 21 klonów na teren przedszkola przy Wyścigowej.

* Felinowi przypadają 33 klony, mają trafić w dwa miejsca: między ul. Franczaka Lalka a Zygmunta Augusta 11-13 oraz między bloki przy Zygmunta Augusta 21 i 25. * Głusk ma obiecanych 35 drzew na ul. Głuską, z czego 19 od Wygodnej i 16 koło Masarskiej. * Na Kalinowszczyźnie 16 klonów ma trafić na al. Andersa w okolicy wieżowców nad Lidlem, a kolejnych 11 drzew ma być sadzonych wzdłuż ul. Lwowskiej od Okrzei do Lidla.

* Konstantynów ma być ozdobiony 30 drzewami, z czego 21 trafi na plac zabaw przy Szwoleżerów, pozostałe na al. Kraśnicką, ul. Śnieżyńskiego i Paśnikowskiego. * Kośminek ma dostać 39 drzew (w tym 14 brzóz), wszystkie trafią na plac zabaw przy Skrzynickiej. * W dzielnicy Rury ozdobne jabłonie mają upiększyć dwa miejsca. 18 drzew ma się pojawić przy ul. Filaretów, drugie tyle przy ul. Pana Tadeusza.

* Sławinowi przypadło 26 drzew: 10 z nich ma trafić na Agronomiczną (brzozy, wiązy i grab), 9 lip na Willową przy Tarasowej, a 7 lip przed szkołę przy Sławinkowskiej. * Stare Miasto wygrało 28 drzew: 15 klonów ma się pojawić przy pl. Zamkowym, a 13 wiśni wzdłuż al. Tysiąclecia.

* Na Tatarach 25 drzew ma ozdobić teren między amfiteatrem a blokami przy Gospodarczej 10 i 14. Miasto obiecuje tu 7 czerwonych klonów, 7 wiśni, 5 brzóz oraz po 2 klony, miłorzęby i głogi. * Węglin Północny ma ozdobić 39 drzew. Obok placu zabaw przy ul. Skubiszewskiego spodziewanych jest 35 drzew (z tego większość to klony), a wzdłuż trasy rowerowej w ul. Lipniak posadzone mają być cztery jarząby.

* Na Wieniawę mają trafić 44 klony jawory. Znaleziono dla nich miejsce wzdłuż ul. Weteranów od Łopacińskiego do Sowińskiego. * Na Wrotkowie 10 klonów trafi na róg Wrotkowskiej i Diamentowej, 7 lip trafi na Wolińskiego, kolejne 3 na Nałkowskich przy Zalewskiego.