W Świdniku powstanie baza wojskowych śmigłowców. Mają też szkolić pilotów

Kilka minut po 9, wojskowa Casa zgrabnie podkołowała pod główne wejście do Portu Lotniczego Lublin. Na płytę lotniska zszedł wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, w towarzystwie Krzysztofa Hetmana, ministra rozwoju i technologii oraz Cezarego Tomczyka, sekretarza stanu w MON. Dołączyli do nich marszałek Jarosław Stawiarski, prezydent Krzysztof Żuk, wicewojewoda Andrzej Maj oraz Andrzej Hawryluk, prezes zarządu Portu Lotniczego Lublin (PLL).

List intencyjny

– Będą tutaj na stałe stacjonować śmigłowce Wojsk Lądowych, które modernizujemy. Dokonujemy też nowych zakupów. Będą się tutaj, w co głęboko wierzę, szkolić wojskowi piloci. Będziemy rozwijać regionalnie instytucje i infrastrukturę. Możemy tu połączyć funkcję bezpieczeństwa, funkcję turystyczną i funkcję gospodarczą – powiedział szef MON po podpisaniu listu intencyjnego o współpracy Ministerstwa Obrony Narodowej i województwa lubelskiego w sprawie bazy stacjonowania śmigłowców wojskowych w PLL.

Wicepremier Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że za kilka tygodni zostanie popisana umową z samorządem dotycząca zakupu gruntów pod bazę. – Ta stała baza będzie zlokalizowana na przestrzeni 100 hektarów, które pozyskujemy w umowie pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej a naszymi samorządowymi partnerami – powiedział szef MON. – Niezwykle ważne jest to, żeby w Polsce wschodniej była obecność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej. Robimy wszystko, żeby każdy z naszych rodaków mógł czuć się bezpiecznie – dodał wicepremier.

Setki osób i wojskowe „wiatraki”

W nowej bazie, jak się mówiło w kuluarach, będzie służyć i pracować 1000 wojskowych i pracowników cywilnych.

– Stan osobowy nowej bazy będzie zależeć wyłącznie od potrzeb wojska. Pewne jest, że za kilka tygodni podpiszemy umowy o nabyciu przez MON gruntów pod bazę – dodał wicepremier.

Wojskowa baza śmigłowcowa powstanie na 100-hektarowym terenie trawiastego lotniska, które należy do Portu Lotniczego Lublin. Dziś użytkuje ten teren Aeroklub Lubelski. – Lotnisko będzie się rozbudowywać w ramach obecnej lokalizacji. Pojawienie się sił lotniczych oznacza budowę nowych hangarów do obsługi maszyn, rozbudowę części cargo, niezbędnej do prowadzenia logistyki przez wojsko oraz szeregu innych przedsięwzięć – powiedział nam Andrzej Hawryluk, prezes zarządu Portu Lotniczego Lublin. Hawryluk zapewnił, że część cywilna i wojskowa mogą koegzystować bez problemów.

Jaki będzie stacjonować sprzęt, o to zapytaliśmy na konferencji prasowej wicepremiera Kosiniaka-Kamysza. - W tej chwili rozmawiamy z naszymi partnerami w USA i Europie. Po rezygnacji z umowy na dostawę Caracali, potrzeby w zakresie wojsk aeromobilnych są olbrzymie, A zapóźnienia ogromne – odpowiedział Kosiniak-Kamysz.

– Z logistycznego i serwisowego punktu widzenia, najbardziej logicznym byłby wybór maszyn Leonardo. Oczywiście wiąże się to z bliskością fabryki. Muszą to być maszyny wielozadaniowe – powiedział gen. w stanie spoczynku Jan Rajchel, były rektor Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. – Na pewne nie będą tu stacjonować śmigłowce szturmowe AH-64E Apache, choć muszą być przygotowane miejsca do ich obsługi.

Polityka też doleciała

Podczas podpisania listu intencyjnego nie zbrakło małych potyczek na linii PO-PiS. Cezary Tomczyk, sekretarza stanu w MON, podziękował Krzysztofowi Żukowi, prezydentowi Lublina, za sprawne przeprowadzenie negocjacji w sprawie bazy w PLL. – Już na drugi dzień po naszym objęciu resortu obrony miałem telefon od prezydenta Żuka w sprawie bazy. Negocjacje z prezydentem pokazały, jak sprawnie można współdziałać z samorządami na rzecz obronności kraju – mówił wiceminister Tomczyk.

Prezydent Żuk podziękował szefostwu MON za sprawne negocjacje. – Dla Lublina, dla regionu i Polski Wschodniej, ta inwestycja jest niezwykle ważna. Dzisiaj, w tej sytuacji geopolitycznej, pokazujemy, że samorząd i rząd mówią jednym głosem w sprawie obronności. Takie decyzje dowodzą odpowiedzialności za bezpieczeństwo naszych mieszkańców – mówił prezydent Żuk, który od roku lobbował w sprawie bazy śmigłowców w PLL.

- Chciałbym przypomnieć, że projekt budowy bazy został ogłoszony za rządów wicepremiera Mariusza Błaszczaka. Dobry projekt kończy wicepremier Kosiniak-Kamysz – ripostował Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego. Prezydent Żuk tylko się uśmiechnął.

Przypomnijmy, że pomysł budowy bazy wojskowych śmigłowców w Porcie Lotniczym Lublin po raz pierwszy ogłoszono w maju ubiegłego roku. Wówczas tę informację przekazał Michał Moskal (PIS). Dziś chwali ruch obecnego rządu. – Według naszych planów jednostka w Świdniku to nawet 1000 miejsc pracy i setki milionów zł inwestycji w bezpieczeństwo regionu. Trzeba chwalić, gdy dobre przedsięwzięcia zostawione po naszych czasach, są kontynuowane, a czekamy ciągle na podobne pozytywne decyzje w sprawie jednostek w Janowie Lubelskim, Poniatowej i Sobieszynie – powiedział poseł Michał Moskal.

Biznes też zainteresowany

Baza śmigłowców może być impulsem dla inwestorów. – Miałem ostatnio wizytę inwestorów z Włoch, którzy chcą przenieść swoją fabrykę z Chin do Polski. Powodem są rwące się łańcuchy dostaw ze względu na wojnę w Ukrainie. Coraz więcej firm jest w takiej sytuacji. Inwestorzy zamierzają wycofywać się z Azji i wracać do Europy – mówił Krzysztof Hetman, minister rozwoju i technologii. – Przygotowujemy w Lublinie 500 hektarów gruntów pod inwestycje. Chodzi także inwestorów z branży wojskowej. Baza będzie dla nich gwarantem bezpieczeństwa biznesów – dodał Krzysztof Hetman. Agencja Mienia Wojskowego w Lublinie nie ma w swych zasobach takich gruntów.