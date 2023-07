Widzieliście? Cebularz wschodzi nad Bramą Krakowską

Na nowym muralu najbardziej rzucają się w oczy kolorowe akrobatki na arialowym kole. Pod ćwiczącymi i obok nich mnóstwo typowo lubelskich elementów. Od kanonów architektury (brama, zamek) przez żużlowca, koziołka, pasażerski samolot, neon nieistniejącego kina Kosmos po rakietę z placu zabaw na LSM, czy postać singerowskiego Sztukmistrza idącego po linie. Jest też pies jadący na deskorolce.

- A ładne, ładne, tylko co to tam na górze? Słońce, Księżyc? A, to też dobrze – kiwa głową mężczyzna gdy dowiaduje się, że niemal na kominie artyści namalowali najbardziej charakterystyczne lubelskie pieczywo. Nad Bramą Krakowską wisi cebularz.

Pan, który nie ma zastrzeżeń do nowego oblicza kamienicy mieszka w okolicy. Żartuje, że nie będzie się przedstawiał, bo go tu wszyscy znają i przeprasza ale nie może sobie przypomnieć czy na ścianie kamienicy, od strony ul. Dworcowej było kiedyś coś namalowane.

- Dawniej była tu reklama telefonii komórkowej, miała niebieskie tło a na nim banner. Demontowaliśmy stelaż, kable. Zdzieraliśmy starą farbę, schodziła płatami wielkimi jak arkusz A4. Bardzo dużo czasu i pracy wymagało przygotowanie podłoża pod mural, ściana sypała się strasznie – relacjonują wykonawcy prac z grupy Magnifiko, których przez kilka dni było widać na podnośniku. W niedzielny wieczór kończyli pracę.

Z Michałem Ćwiekiem współpracują od kilku lat prowadząc LuCreate, znane miejsce przy Krakowskim Przedmieściu.